Thorgal, Tome 41, Mille yeux

Mille yeux est le quarante-et-unième tome de la saga fantastique Thorgal, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Yann et Fred Vignaux, parue en novembre 2023, qui présente la suite des aventures de Thorgal, qui va tout tenter pour Jolan et Boréale.

Thorgal est dans une grotte. Il allume une nouvelle torche. Il doit cependant faire attention, car il n’a plus que trois torches et juste assez de combustible, pour les enduire. Le héros semble s’enfoncer toujours plus loin, dans cette grotte. Il y trouve des serpents et des squelettes. Thorgal pense que tout cela est de mauvais augure. Il arrive bientôt sur un passage plus large, et découvre des sculptures. Il pense à de simples idoles de protections. Enfin, il découvre ce qu’il pense être la roche sacrée. Il constate que le lieu n’a pas été fréquenté depuis longtemps. Un temple qui a dû être érigé par une peuplade très ancienne… Il observe l’effigie de la déesse, avant de se dire qu’il n’a plus de temps à perdre. Thorgal veut détacher un fragment de la maudite roche… Lorsqu’il s’approche, le plafond l’interpelle. Il y découvre les mille yeux de Skaedhi.

Le scénario reste plutôt bien découpé, ainsi, l’on apprend par la suite, pourquoi Thorgal est parti chercher un fragment d’une roche sacrée. En effet, lui, Jolan et Boréale ont survécu à une terrible tempête, mais pas leur navire. Sur un îlot, le héros tente sa chance pour rejoindre la côte et tenter de trouver une embarcation pour sauver son fils et sa bien-aimée. C’est là que les choses vont se compliquer pour Thorgal, car rien n’est jamais simple ! Le héros va devoir, une nouvelle fois, faire preuve de ruse et de courage, pour sauver les siens. Ainsi, la bande dessinée offre un récit plutôt bien mené et plaisant. Thorgal va y faire une belle rencontre, et d’autres moins bonnes, mais le valeureux viking ne lâchera rien ! L’action et le suspense restent travaillés et la fin suggère une suite plutôt sombre… Le dessin reste plaisant, offrant de belles planches à découvrir.

