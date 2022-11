L’Anti-mère : un récit et un chemin de résilience par Marie-Estelle Dupont chez Albin Michel

Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, spécialisée en psychopathologie, neuropsychologie, psychosomatique et formée en psychologie transgénérationnelle accompagne des patients de la naissance à l’âge adulte (y compris des consultations mère/bébé).

L’auteur engagée dans l’association Enfance & Libertés a pris position pendant la pandémie sur la protection des enfants, particulièrement au travers d’un article dans le Figaro Vox : « Masques à l’école : priver les enfants de nos visages est une déshumanisation».

Après deux premiers ouvrages plus en relation avec sa pratique, dont le dernier “Se libérer de son moi toxique” est paru en avril 2022 chez Larousse Poche

et où Marie Estelle Dupont propose une pensée plus personnelle, qui laisse entrevoir ce que pourrait être son prochain livre “Vous n’avez qu’une vie et elle n’appartient qu’à vous ! Rien ne vous oblige à la subir. Mauvaise image de soi, complexe d’infériorité dû aux influences familiales, emprise d’un parent négatif, tout cela forme ce moi toxique qui nous piège (…),



L’Anti-mère, un livre bouleversant …

elle nous revient donc avec L’anti-mère, paru chez les Editions Albin Michel en septembre 2022

un témoignage intimiste et bouleversant qui nous parle de son enfance, de son adolescence et de ses années de jeune femme aux prises avec une mère maltraitante au-delà de tout entendement (…) “une mère haineuse, une anti-mère, qui donne la vie pour la dévorer et la saccager, telle la sorcière d’Hansel et Gretel qui gave les enfants pour se nourrir (…)”

“Les filles des mères haineuses mettent des années avant de cesser de s’ “annuler” constamment.”

Le décor est posé … elle a 3 ans et déjà livrée corps et âme à une “mère” toujours entre deux menaces de suicide, entre deux crises, entre deux souffrances, l’enfance est terminée, dit-elle, et pourtant dans cette famille disfonctionnelle, elle n’est pas seule techniquement parlant, elle a un père et quatre frères, mais tous fuient à leur façon pour éviter les silences, pour échapper à l’appartement, scénographie d’un “théatre improbable”.

Plus j’avance sur ce chemin de résilience, plus cette mère me fait penser à la mienne, ma Folcoche, la Folcoche d’ Hervé Bazin

celle qui distribue phrases assassines et humiliantes, celle qui nous dénie le droit de recevoir de l’amour, de l’écoute et de profiter de moments heureux …

J’ai ressenti cette proximité quand l’auteur est venue parler de son livre à la télévision, même haine maladive mais en plus cette indifférence de moi comme posée sur un meuble ou par terre, condamnée au silence, oubliée dans un coin …

Le triangle infernal de S. Karpman : victime-bourreau-sauveur …

Soeurs de maltraitance, sa solitude me touche et ce besoin éperdu d’aimer et de se faire aimer à tout prix de cette anti-mère me ramène encore et toujours à la mienne … toxique et manipulatrice dit-elle … “J’ai 7 ans et j’ai appris à ne pas mâcher trop longtemps, à ne pas faire pipi trop longtemps, à ne pas respirer trop fort pour ne pas faire voler des grains de poussière éventuels, à ne pas trop peser sur le sol quand je marche pour ne pas abimer la moquette (…)”.

Comme l’auteur, l’analyse transactionnelle et la découverte du triangle “victime-bourreau-sauveur” proposé par Stephen Karpman a été une vraie révélation pour moi.

Marie-Estelle Dupont nous donne à réfléchir sur son difficile parcours et sur sa parole qui n’est pas contre mais pour … pour se libérer de la culpabilité et pour retrouver l’estime de soi indispensable à tout épanouissement.