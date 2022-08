Laundry Phuket : un service apprécié des touristes

Vous projetez de voyagez en thailand, et de prendre un bain de soleil à Phuket ? La ville de Phuket attire de nouveau les touristes du monde entier en offrant des services qui facilitent grandement la vie des voyageurs. Que ce soit pour se restaurer, trouver un taxi ou faire nettoyer son linge, vous trouverez en quelques clics un prestataire.

Comment nettoyer son linge a phuket ?

Appelé “laundry”, vous trouverez dans la ville de phuket des laveries automatiques à chaque coin de rue. Mais mieux encore la compagnie Phuket Laundry vous propose de venir collecter votre linge dans votre hotel et de vous le ramener propre, plier ou repasser dans un délai de 24 heures. La compagnie Phuket laundry est en pleine expansion et les touristes adorent. En effet, en 15 jours, 3 semaines de vacances, se libérer de cette corvée permet aux voyageurs de profiter des plus belles plages du monde.

Phuket Laundry : un service à moindre coût

Il est de renommé mondial que la thailand offrent des tarifs compétitifs pour attirer un maximum de touriste. Le service de laverie à domicile vous coûtera moins de 2 euros par kilo, pourquoi s’en priver ! Vous pouvez être certain que vos vêtements seront lavés et traiter avec soin. Tous les services de nettoyage à Phuket sont réputés pour leur qualités. Votre linge sera lavés à basse ou haute température, avec une lessive de qualité et un adoucissant. En fonction de la formule choisie pour récupérez votre linge plier ou repasser.

Phuket : une laundry à chaque coin de rue

Si vous souhaitez laver votre linge vous même sachez que vous trouverez à Phuket des laundry automatiques à chaque coins de rue. Le tarif pour faire une machine est en général de 20 baths, le séche linge appelé “dryer” en anglais coutera en moyenne entre 60 et 100 baths. Vous pourrez laver votre linge vous même pour un tarif de 3 à 4 euros. Laundry Phuket, le service ramassage de linge vous coûtera 400 baths pour 5 kg, c’est pour cette raison que la formule fonctionne ! La différence de prix et le temps que vous mettrez pour laver, sécher, plier et repasser votre linge attirent de plus en plus les touristes de la classe moyenne. Votre linge reviendra sous blister parfaitement propre et sentira bon. Quel plaisir de pouvoir profiter pleinement de ses vacances au pays du sourire sans avoir à se soucier des tâches quotidiennes que nous sommes souvent obliger de gérer par nous même toutes l’année en France.