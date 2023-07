le 3bis, le plus grand bar à jeux de la capitale !

Partagez





Découvrez le 3bis : Le plus grand bar à jeux de la capitale, le lieu ultime pour se divertir avec salons, karaoké, quiz et jeux. C’est le temple du divertissement en tout genre qui plonge ses clients dans un univers complètement décalé et dépaysant, où la détente rencontre l’amusement, en famille, en groupes d’amis ou en joueur passionné, chacun y trouvera son bonheur.

Venez vivre une expérience de divertissement inégalée. Sur une surface impressionnante de 450m2 et une variété de jeux incomparable, le 3bis est le plus grand bar à jeux de la capitale. Un lieu unique où la joie et le divertissement se rencontrent, offre une variété d’activités ludiques, des salons confortables aux soirées karaoké en passant par les passionnants quiz et jeux. Les salons privés quant à eux vous permettent, tout en vous divertissant, de visiter des intérieurs iconiques ou décalés : un petit fumoir à La Havane, une salle de jeu hommage aux années 80, l’appartement culte d’une sitcom américaine, une maison de poupées en taille réelle ou un salon inspiré du livre 1984 d’Orwell.

Le JEU sous toutes ses formes

Le Bar à Jeux

Le 3bis propose une sélection impressionnante de plus de 300 jeux triés sur le volet et adaptés à tous les goûts et tous les âges. Que vous soyez un fan de jeux de stratégie, de jeux de rôle ou de jeux classiques, vous trouverez certainement de quoi satisfaire votre soif de divertissement. Du plaisir compétitif à la simple détente, le 3bis offre un éventail de possibilités pour tous les types de joueurs.

Le karaoké

Le karaoké est une autre attraction majeure du 3bis. Que vous soyez une star en herbe ou que vous préfériez simplement chanter pour le plaisir, le 3bis propose une sélection impressionnante de chansons pour tous les goûts. Montez sur scène, saisissez le micro et laissez libre cours à votre talent vocal. Que ce soit pour une soirée entre amis ou pour une occasion spéciale, le karaoké du 3bis garantit des moments de rires et de souvenirs mémorables.

Les Quiz

Les amateurs de défis intellectuels seront ravis par les quiz mis à disposition dans chacune des salles du 3Bis. Testez vos connaissances dans une variété de domaines, affrontez vos amis… et tentez de remporter le titre de champion du quiz. Avec des questions stimulantes et une atmosphère animée, les quiz du 3bis permettent une expérience amusante et enrichissante pour tous les participants.

Les Jeux Vidéo

Pour les amateurs de jeux vidéo, le 3bis dispose d’une salle dédiée à l’univers des jeux vidéo . Les joueurs peuvent s’affronter dans des tournois amicaux ou simplement profiter de sessions de jeu décontractées entre amis. De plus, le bar organise régulièrement des soirées à thème et des événements spéciaux axés sur les jeux vidéo.

La restauration

Outre sa vaste sélection de jeux, le 3bis propose également un large choix de boissons et de collations pour accompagner vos moments de détente. Des bières artisanales aux cocktails exotiques, en passant par les sodas et les boissons sans alcool, le bar dispose d’un menu varié pour satisfaire toutes les préférences. Les gourmands peuvent également déguster des planches de fromages, des assortiments de charcuterie et d’autres délicieuses collations.

Sans oublier, le brunch ludique du dimanche matin !!

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

41 Rue des Pirogues de Bercy, 75012 Bercy Village – Paris

Réserver

30/07 – JOURNÉE MONDIALE DE L’AMITIÉ -50% avec le code AMIS2023 (sauf Brunch)