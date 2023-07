Science Expériences – Parcours ludique et pédagogique à Paris

Partagez





Sciences Expériences – Entre parc d’activités et expo, Science Expériences est un éveil à la Science et aborde la Science sous le prisme du divertissement. Dans un espace de 850m2 entièrement dédié, ce nouveau lieu a pour seule vocation : étonner, de divertir, tout en se cultivant, au travers de moyens immersifs et innovants, comme la réalité virtuelle, le vidéo mapping ou de présentations multisensorielles et émotionnelles.

Science Expériences permet de découvrir la science à travers différentes expériences immersives et sensorielles, et pourrait se résumer par la citation d’Albert Einstein : “La science s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information”.

Le Parc pour s’amuser à apprendre

Epaulé par un comité d’experts, Science Expériences est un parcours immersif dans un parc d’expériences ludique et original. Le parcours est une invitation au voyage, un véritable tourbillon d’expériences : des confins de l’univers, aux profondeurs des abysses, en passant par le centre de la Terre, pour finir sur des thèmes de physique quantique (laser, téléportation, lévitation), les visiteurs passeront de salle en salle pour découvrir et s’éveiller à la Science.

Le public parcourt les univers suivants pendant environ 80 minutes :



– La visite démarre par un briefing présenté par des hologrammes qui expliquent les détails du programme.

– Avant de débuter l’Odyssée spatiale, les visiteurs observent une vue de la Terre depuis l’ISS réalisée par Thomas Pesquet.

– Odyssée spatiale : cette expérience permet de voyager jusqu’aux confins de l’univers, à travers un film en version réalité virtuelle (13 ans et plus) ou cinéma (- de 13 ans).

– Abysses : cette expérience entraine les visiteurs dans les profondeurs des océans de 0 à 11 000 mètres.

– Centre de la terre : cette expérience offre un voyage au centre de la Terre jusqu’à 6 300 km de profondeur, via la technologie de vidéo mapping

(vidéos sur tous les murs et le sol).

– Corps humain : cette expérience nous rappelle que l’humanité est identique à 99,9%, puis permet de se mesurer à l’homme le plus grand de tous les temps

(Robert Wadlow), et de découvrir les mystères du corps humain via 8 bornes audios.

– Nature : Cette expérience promet une dégustation atypique (insectes et shot d’énergie à base d’algues), et permet également de sensibiliser

les visiteurs sur les insectes.

– Electrostatique : cette expérience propose de tester le courage des visiteurs en les confrontant à 400 000 volts d’électricité statique.

– Physique quantique et chimie : cette expérience permet de se téléporter, de découvrir les particularités du laser, et d’en savoir plus sur la lévitation.

Un show de chimie présenté par l’un de nos médiateurs scientifiques vient clôturer la visite.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION



Science Expériences – 16 cour Saint-Emilion, Paris XIIe

Du lundi au vendredi de 10h à 19h – Samedi et dimanche de 10h à 20h

Tarifs à partir de 11 euros (Possibilité pour les scolaires et centres de loisirs)

Durée 80 minutes

tél : 01 88 40 63 40

Réserver en ligne