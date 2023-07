Les œuvres-clés de l’Impressionnisme – Ed. Larousse

Les œuvres clés de l’impressionnisme est un ouvrage, de Laure-Caroline Semmer, paru aux éditions Larousse, en juin 2023. Un livre qui retrace l’aventure de ce mouvement et des artistes qui le composent, à travers des œuvres emblématiques, très bien décrites.

Le bel ouvrage débute par une introduction de l’autrice. Elle y présente les œuvres impressionnistes comme harmonieuses, délicates et basées sur la nature. Elles satisfont le regard des spectateurs, offrant une sensation de quiétude. Un sommaire vient, par la suite, présenter les différentes parties du livre, avec l’histoire de l’Impressionnisme et la lecture des œuvres. Ainsi, il est rapidement expliqué que l’histoire du mouvement débute avec une jeunesse en révolte. Des techniques différentes, des confrontations, des méthodes pédagogiques peu orthodoxes, des influences, la possibilité d’une nouvelle expression, le refus, l’innovation sont en autres, au cœur de ce nouveau mouvement.

Le livre semble plutôt bien découpé, proposant de découvrir et comprendre le mouvement artistique. De la naissance à sa définition, en passant par l’histoire d’une reconnaissance, tout reste bien décrit et expliqué. L’ouvrage reste intéressant, tant par cette histoire importante retranscrite, que par tout le descriptif, sur plusieurs œuvres présentées. Le livre propose de comprendre et reconnaître les grandes œuvres impressionnistes, tout en donnant des clés, pour pouvoir différencier les artistes qui ont créé le mouvement. Les thèmes traités, la composition ouvrent, entre autres, la voie de l’art moderne, qui est à retrouver ici. Trente chefs-d’œuvre sont donc présentés, analysés et expliqués, afin de comprendre les fondements, les évolutions et les développements du mouvement. Des photographies et reproductions des œuvres complètent parfaitement le livre.

Les œuvres-clés de l’Impressionnisme est un bel ouvrage, des éditions Larousse, qui propose de découvrir le mouvement artistique. Un livre qui invite donc à comprendre et reconnaître les grandes œuvres impressionnistes. Tout cela en donnant, entre autres, des clés pour différencier les artistes du mouvement.

