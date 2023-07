Le Bureau des Légendes jeu immersif !

Partagez





Le Bureau des légendes vous entraîne dans l’univers de la série française culte. Jeu immersif mélangeant le meilleur de l’escape game, du théâtre immersif et de l’action game. L’expérience vous plonge au sein de la DGSE où vous devrez former la meilleure équipe pour mener à bien votre mission !

Imaginée et développée par Dama Dreams, cette expérience hors-norme totalement inédite, hybride d’escape game et de théâtre immersif, plongera les visiteurs au coeur des services de renseignements français. Plongez pour 2 heures dans l’univers ultra-réaliste issu de la série Le Bureau des Légendes, devenez espion et évoluez sous couverture dans un jeu grandeur nature !

Quid de la Mission

Dans un espace de plus de 300 m2 et des décors tirés de la série, les équipes de 3 à 6 joueurs seront amenées à interagir avec des acteurs et réagir face à une situation de crise. Leurs décisions et actions pourront également les mener à des fins de jeu différentes. Manipulations, réflexion, fouille, décryptage, interrogation, dissimulation seront votre lot. En revanche aucune condition physique d’athlète n’est requise.

#LeDeepGame – Une mission à haut risque !

Branle-bas de combat au Bureau des Légendes ! La nouvelle vient de tomber : une imminente menace vise les principaux intérêts économiques et politiques de la France.

En tant que nouvelle recrue, votre équipe sera immédiatement mobilisée sur le dossier et infiltrée. Vous devrez collecter, analyser toutes les informations et partir sur le terrain pour déjouer la menace. Saurez-vous capable de tenir votre place de « Légende » ?

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Situé au coeur de Paris, dans un lieu tenu secret.

Durée : 2 heures animées par 3 comédiens

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de participants : de 49€ à 69€

