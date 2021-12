Le plus bel été du monde – Un livre illustré par Delphine Perret

Parmi les albums qui nous ont marqués cette année, il y a « Le plus bel été du monde » de Delphine Perret aux Éditions Les fourmis rouges. Un ouvrage exceptionnel qui raconte l’histoire d’un jeune garçon et de sa maman en vacances dans la maison de campagne familiale. Il aborde plusieurs sujets importants : la complicité entre deux êtres qui s’aiment, l’émerveillement de l’enfance ou encore la transmission.

Le plus bel été du monde : une parenthèse de quiétude

Delphine Perret embarque les lecteurs au cœur du plus bel été du monde au travers de deux personnages principaux, à savoir un jeune garçon et sa maman. Ils décident de partir à la campagne, pour y découvrir les beautés que renferme la nature.

Ils en profitent pour faire l’état des lieux de la maison qui regorge de découvertes, à commencer par de nombreux souvenirs que la maman partage avec son enfant. Chaque page qui se tourne nous fait ressentir que cette maison a une vraie histoire familiale. Le garçon s’en rend compte également, et prend du plaisir à découvrir toutes ces petites choses oubliées dans la cuisine, le salon, le grenier, etc. Le lecteur pourra toucher du doigt les trouvailles du narrateur en plein cœur de la nature : des oiseaux, des feuilles, des bâtons, des pommes de pin, des jouets d’antan, des revues, de vieux souvenirs à commencer par de jolis portraits de famille. Sans oublier tous ces animaux qui l’entourent : fourmis, papillons, scarabées, pic-vert, etc. Et bien sûr, la joie de retrouver d’autres membres de la famille qui ont décidé de les rejoindre.

Notre avis sur le livre

« Le plus bel été du monde » fait partie de ces livres qui parlent autant aux enfants qu’aux parents. Lire ce livre revient à ressentir tout un tas de sentiments différents, puisqu’il incite à se remémorer des souvenirs de famille. On ne peut qu’apprécier la complicité de ce garçon et de sa maman qui semblent ne pas avoir besoin de trop se parler pour se comprendre. Et cette pudeur également présente, qui évoque des moments moins joyeux, tels que la perte d’un être cher.

Les dessins à l’aquarelle de Delphine Perret nous offrent une parenthèse de douceur. L’auteure réussit à faire de ces simples vacances en famille un moment exceptionnel !