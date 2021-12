Un Noël d’ours d’Elsa Fouquier – Éditions Marcel et Joachim

Publié aux Éditions Marcel et Joachim, « Un Noël d’ours » fait partie des albums illustrés à glisser sous le sapin cette année. Raconté par Elsa Fouquier, il aborde la complicité entre deux oursons frère et sœur qui sortent d’une longue hibernation à la découverte du monde qui les entoure.

Une histoire attendrissante

Les enfants vont suivre les aventures d’Olla et Iva, des frères et sœurs qui décident de quitter leur caverne en cachette de leurs parents. Alors qu’ils observent quelque chose briller au loin, ils s’imaginent qu’il s’agit d’une étoile tombée du ciel. Ils décident de s’en approcher, loin d’imaginer ce qui les attend : un monde bien loin de leur quotidien ! Ils se retrouvent à la fenêtre d’une maison de laquelle ils observent des enfants en train de décorer le sapin. Ils sont surpris de voir que les arbres poussent également dans les maisons.

C’est alors qu’une petite fille leur tend une étoile décorative. Les oursons s’en emparent, persuadés qu’il s’agit bien d’une étoile polaire. Leur vient alors une idée : et s’ils ramassaient tout un tas de petites choses dehors pour décorer leur tanière ? C’est alors qu’ils vivent quelques mésaventures qui finissent par s’arranger, jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que la neige a couvert le chemin qui les avait conduits jusqu’ici. Comment retourner à la maison ? Olla se souvient alors des conseils que lui a donné sa maman si jamais elle venait à se perdre : suivre l’étoile solaire qui brille juste au-dessus de leur grotte. Et c’est ce qu’ils font. Les parents morts d’inquiétude retrouvent leurs bébés, et décident de décorer un petit arbre devant la caverne avec toutes leurs trouvailles.

Notre avis sur le livre

« Un Noël d’ours » est un livre fou de tendresse. Les illustrations font ressortir la complicité qu’il peut y avoir entre ce frère et cette sœur qui semblent inséparables. Ils s’amusent et rient ensemble. Et sont là l’un pour l’autre dans les moments difficiles également. L’histoire en elle-même est digne d’un conte de Noël, puisque la magie opère dès les premières pages. Les lecteurs vont aimer le lire encore et encore jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

« Un Noël d’ours » est un livre à retrouver sans plus tarder aux Éditions Marcel et Joachim.