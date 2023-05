Les Beatles, ᗅᗺᗷᗅ et Elton John en concert Pop Legends. Tournée 2023

Partagez





POP LEGENDS est de retour pour un Tribute Festival ! Les Beatles, Abba et Elton John réunis sur scène, pour un concert hommage de tous les superlatifs. 3 concerts en 1 ! 3 heures de musique live, de tubes incontournables, une ambiance de foliiiiie ! À Paris et en tournée 2023.

ABBA MANIA, THE BEST BEAT and THE ROCKET MAN

au Dôme de Paris le 08 juin 2023

et en tournée dans toute la France

RICHARD WALTER producteur depuis plus de 30 ans, présente son incroyable concept : POP LEGENDS, Le Concert Extraordinaire ! The Best Beat, Mania et The Rocket Man sont les sosies vocaux, sosies musicaux et sosies physiques des Beatles, ᗅᗺᗷᗅ et Elton John. POP LEGENDS est réellement l’assurance d’une excellente soirée concert qui impressionne jeunes et moins jeunes. Montez à bord de cette prodigieuse machine à remonter le temps !

Réunis sur une même scène, l’espace d’un soir, les trois plus grands groupes pop de l’histoire vont vous faire vivre un concert de légende.

THE BEATLES par THE BESTBEAT

Plus d’un milliard d’albums vendus à travers le monde. Ils ont à eux seuls inventé la pop musique et marqué à tout jamais des générations de musiciens et de fans à travers la Beatlesmania qui n’a jamais cessé de secouer le monde. Sur scène, The Bestbeat, sublime réplique, joue sur les mêmes instruments que les Beatles à l’époque, portent les mêmes costumes, jusqu’aux mémorables coiffures « moptop ». Le public est emmené dans un voyage magique à travers le répertoire des Beatles ne laissant personne indifférent à la nostalgie et à l’émotion. Même les plus irréductibles ou inconditionnels des Beatles sont convaincus.

ᗅᗺᗷᗅ par MANIA

Des centaines de millions d’albums vendus dans le monde, plus de cinquante millions de spectateurs et quatre générations de fans à travers le monde qui dansent encore aujourd’hui sur les tubes de ce groupe légendaire, très dignement représenté sur scène par le groupe Mania. Créé en Angleterre il y a 20 ans par de prodigieux musiciens, tous fans d’Abba, le groupe a désormais fait plusieurs fois le tour du monde… La force de Mania, c’est de recréer le dernier concert du mythique groupe suédois, de 1982, en restant fidèle aux moindres détails : paroles, son, éclairages, chorégraphie, chaussures à semelles compensées, piano électrique, globe disco… jusqu’à l’accent suédois. Ambiance garantie !

ELTON JOHN par THE ROCKET MAN

Superstar flamboyante et unique, Elton John a conquis un public toujours plus nombreux,raliant toutes les générations. Sa présence incontestable, ses looks décoiffants aux lunettes extravagantes, sa voix et ses tubes sont mondialement reconnus par des milliards d’oreilles. Personne n’aurait su incarner cette star avec autant d’éclat, de réalisme et de folie que le désormais mondialement reconnu, Jimmy Love. Sa voix tout d’abord, puis sa ressemblance physique, sa présence unique sur scène mêlant folie et génie, énergie et émotion, jusqu’aux costumes et accessoires qui ont fait la réputation des shows d’Elton John pendant plus de 40 ans. Laissez The Rocket Man vous emporter dans un voyage incroyable dans le temps sur la Yellow Brick Road au travers les tubes emblématiques qui visiteront toutes les périodes d’Elton John, depuis Crocodile Rock à Candle in the Wind en passant par Your Song, Sacrifice et bien sûr Rocket Man !

Découvrez 2h30 d’un spectacle à couper le souffle, dans une ambiance où fête, légèreté et nostalgie sont au rendez-vous. Symboles de cette génération pop qui a bercé nos vies de tant de moments inoubliables.

Tournée française :



04 Juin 2023. Lyon, Salle 3000

07 Juin 2023. Brest, Arena

08 Juin 2023. Paris, Dôme de Paris

09 Juin 2023. Tours, Palais des Congrès (Le Vinci)

10 Juin 2023. Limoges, Zénith

13 Juin 2023. Caen, Zénith

14 Juin 2023. Rouen, Zénith

15 juin 2023. Lille, Zénith

16 juin 2023. Longuenesse, Scénéo

18 juin 2023. Saint Etienne, Zénith

20 juin 2023. Chambéry, Le Phare

RÉSERVATIONS

Tarifs : de 35 à 49 euros

