Les contes des cœurs perdus – Héloïse et les larmes de givre

Héloïse et les larmes de givre est un nouvel album qui vient compléter la collection, Les contes des cœurs perdus, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Loïc Clément et Justine Cunha, parue fin octobre 2023, qui offre une nouvelle belle aventure, entre amitié, courage et différence.

Beaucoup de contrevérités sont racontées sur les dryades, davantage par méconnaissance que par volonté de nuire. Aussi, la légende prétend que ce peuple aurait disparu, or rien n’est moins vrai ! Dans l’archipel des Hespérides, à la limite occidentale du monde, subsiste un village, du même nom habité par des êtres semi-divins. Il est dit que les dryades avaient l’apparence de très belles jeunes filles. Mais la moitié d’entre elles étaient des « ils »… C’est dans ces îles, que se trouvaient Héloïse et Oscar, deux jeunes êtres qui jouaient et s’amusaient souvent ensemble. Les deux adolescents appartenaient à ce peuple oublié, ce peuple investi de la force végétale des forêts. Ces êtres appartenaient à une branche méconnue des dryades, répondant au nom d’hamadryade. Dans la mythologie, les hamadryades étaient des nymphes comparables aux dryades. Mais elles étaient liées à un seul arbre, et mouraient avec lui, s’il était abattu.

Le récit présente des êtres liés à la nature, oubliés de tous. Ainsi, on y découvre Héloïse, hamadryade sensible, différente. Elle rêve de découvrir le monde, alors qu’elle ne peut partir, étant lié à un arbre. Mais tout bascule le jour où un golem arrive. Le temps change, pour un pays toujours habitué aux chaleurs éternelles. Un événement climatique terrifiant les précipite dans le froid et la neige. Chacun vit désormais reclus dans leur logis, mais les arbres commencent à mourir… Héloïse et Oscar doivent rapporter le petit golem à sa place. Un long voyage les attend… La bande dessinée reste douce, malgré ce changement climatique qui interpelle et la main de l’homme qui vient bousculer les choses. Le récit interpelle les jeunes lecteurs sur le respect de l’environnement, l’écologie, l’entraide et la différence. Le dessin reste doux, avec un trait fin, fluide, moderne et vif, des personnages expressifs.

Héloïse et les larmes de givre est un album qui vient compléter la collection Les contes des cœurs perdus, des éditions Delcourt. Un album qui présente une fable écologique, à travers un récit teinté de mythologie, avec des êtres doux, sensibles et attachants.

