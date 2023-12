Saurez vous résoudre “les énigmes de Sherlock Holmes” ?

Imaginez-vous déambuler dans les ruelles embrumées de Londres, où chaque coin de rue peut cacher un indice crucial. De Brighton à l’Écosse, en passant par les lieux emblématiques de Londres, ce livre vous transporte dans les aventures palpitantes de Sherlock Holmes et son fidèle acolyte, le docteur Watson. Leurs célèbres enquêtes ne sont plus réservées à eux seuls : c’est désormais à vous de jouer !

Chaque énigme est un défi pour votre esprit : observation, déduction et logique seront vos meilleurs alliés. Les auteurs, Nicole Masson et Yann Caudal, ont conçu ces casse-tête avec finesse, vous plongeant dans des scénarios dignes des meilleures histoires de Conan Doyle. Vous serez confronté à des mystères en tout genre, allant de la recherche d’indices dissimulés à la résolution d’énigmes logiques complexes.

“Les Énigmes de Sherlock Holmes” : Un défi captivant pour les détectives en herbe !

Mais attention, ces énigmes ne sont pas pour les faibles de cœur ! Elles demandent une réflexion profonde et une attention aux détails. Chaque énigme est une pièce d’un puzzle plus grand, et c’est en assemblant ces pièces que vous pourrez résoudre les mystères. Votre perspicacité sera mise à rude épreuve, mais quel plaisir de se mesurer à l’esprit brillant de Sherlock Holmes !

Le livre est également une merveille visuelle. Les illustrations, inspirées de l’époque victorienne, ajoutent une dimension immersive à l’expérience. Vous ne lirez pas seulement des énigmes ; vous les vivrez.

Ainsi,”Les Énigmes de Sherlock Holmes” est un must-have pour tous ceux qui aiment se creuser les méninges. C’est une opportunité unique de marcher dans les pas du plus grand détective de tous les temps. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ? Affûtez vos méninges, le jeu commence maintenant !

Offrez ce livre pour Noël ! Pour le commander, c’est par ICI >>