Terres d’Ogon – Mystic

Mystic est le quatrième tome de la série Terres d’Ogon, des éditions Soleil, paru fin octobre 2023. Une bande dessinée de Nicolas Jarry et Vax, qui dévoile un nouveau récit de fantasy, inspiré du folklore africain, se rapprochant ici de l’Egypte ancienne, celles des pharaons.

Le soleil d’hiver peinait à faire fondre le givre qui couvrait les plateaux vastes et rocailleux du Korunka. Un sable grossier, arraché au sol aride, par un vent fou, venait s’écraser sur les murailles vitrifiées de la cité solaire d’Amenrâ. Le vent se calmerait bientôt et viendrait ainsi le temps des chaudes pluies et de la moisson. En attendant, la vie, derrière les remparts, semblait suspendue. L’entêtant crissement de la tempête de sable s’atténuait au fur et à mesure qu’il s’enfonçait sous le palais, empruntant un passage oublié de tous. Puis, un silence oppressant se fit ressentir. Il pria Isha, que les fantômes qui erraient dans la cité engloutie ne dévorent pas son âme… C’est avec la peur au ventre qu’il s’engageait dans un goulet étroit et dévalait un escalier limoneux. C’est après que le chant des prêtresses de Keleb se fit entendre. Il arrivait au lac sacré d’Amenrâ…

Le récit est captivant, très curieux, empreint de beaucoup de mystère et de magie. La fantasy a toute sa place dans cet album qui présente Qâa, le mal né, fruit d’un amour interdit. Son demi-frère, Prince, est la seule personne avec qui lui discute, mais en secret. Jusqu’au jour où son demi-frère, par peur de sa mère, le fait basculer depuis une fenêtre… Là, il va faire la rencontre, dans un lac souterrain, de la jeune Aménopée. Débute une initiation pour le jeune garçon, qui va s’instruire et apprendre à combattre, tout cela caché aux yeux de tous. L’enfant grandi et se révèle petit à petit… La bande dessinée traîne un peu en longueur, avec beaucoup de mystère autour des personnages qui entourent le héros et le héros lui-même. Avec l’aide de flashbacks, les secrets se révèlent, offrant un récit fantastique incroyable. Le dessin reste sublime et très travaillé.

Mystic est le quatrième tome de la série Terres d’Ogon, des éditions Soleil. Un album empreint de fantastique, qui explore l’Egypte ancienne, avec les pharaons, à travers une histoire incroyable, bien menée et très mystérieuse, entre fantômes, souvenirs, magie, croyance, mémoires, vengeance…

