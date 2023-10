Les goûters des sorciers – Ed. Solar

Les goûters des sorciers est un bel ouvrage culinaire, d’Aurélia Beaupommier, paru aux éditions Solar, en octobre 2023. Un livre parfait, pour Halloween, mais aussi à offrir, pour Noël, aux personnes qui veulent mêler pâtisserie et univers fantastique !

Le beau livre de 192 pages commence par un sommaire élégant et simple, à la fois. Avant de retrouver les recettes, une liste de sorciers, entre autres, qui ont inspiré l’ouvrage, est à découvrir. Par ordre alphabétique, on retrouve donc des personnages, des films, séries qui ont suscité l’inspiration. Ainsi, l’on retrouve Abraca, Aladdin, Charlie et la chocolaterie, Charmed, Donjons & Dragons, Dragons, Harry Potter, Jumanji… L’avant-propos, par la suite, explique ce troisième ouvrage, qui veut faire la part belle aux vilains, aux marginaux et aux créatures. Des idées et des recettes qui s’entremêlent parfaitement dans ce beau livre, qui invite aussi à la gourmandise !

90 recettes inspirées des univers fantastiques de l’enfance sont donc à retrouver, découvrir et réaliser. Le beau livre offre un univers tout à fait captivant, invitant à vivre des aventures gourmandes et féériques. L’ouvrage ne propose pas que des recettes, mais invite à découvrir ou redécouvrir des univers merveilleux, tout en alliant la cuisine, et plus particulièrement le goûter. Les recettes proposent donc des bouchées et friandises, biscuits et gâteaux à l’assiette, bols, mousses et crèmes, gros gâteaux et boissons. A chaque recette, la référence est à retrouver, ainsi qu’un paragraphe qui immerge dans l’univers présenté. Une liste d’ingrédients, les temps de préparation, cuisson, repos restent détaillées, avant de retrouver les différentes étapes à suivre. Les recettes semblent bien définies, simples à réaliser, pour confectionner de parfaits goûters de sorciers ! Des clichés beaux et alléchants viennent compléter le beau livre aussi féérique que gourmand.

Les goûters des sorciers est un beau livre culinaire, qui présente des goûters inspirés d’univers fantastiques, paru aux éditons Solar. Un très bel ouvrage, parfait pour Halloween, mais aussi à offrir à Noël, pour tous les passionnés de fantastique et de gourmandise, qui souhaitent allier les deux passions !

