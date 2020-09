Les Kradocs – La nouvelle collection Mini Poulpe

Les Kradocs est une nouvelle série, pour les jeunes-lecteurs, dès 7 ans, des éditions Poulpe fictions, de la collection Mini poulpe. Deux petits romans, de Cécile Alix et Gérald Guerlais, qui présentent un univers de mini-monstres, les Kradocs, qui vivent dans les égouts et n’aiment que la saleté et le désordre.

Les Kradocs sont des monstres riquiquis, super cruels, cracra et semeurs d’embrouilles. Ils habitent Kradoland, un monde sombre et dégoûtant, au fond des égouts de Cambrousse-City. Les humains de la ville ne les ont jamais vus, ils sont pourtant présents, tapis dans l’ombre des conduits, prêts à semer la zizanie. Mais pour le moment, ils se moquent de leur chef, Groberk qui vient de se prendre un seau d’eau parfumée au citron, sur la tête !

Les Kradocs, les monstres riquiquis les plus cracra du monde, ont arrêté pendant un temps de se chamailler, de s’agiter et de se barbouiller de la tête aux pieds. Les Kradocs courent dans tous les sens, se balancent des bouses de rats à la figure et s’éclaboussent dans la gadoue, en chantant à tue-tête. Ils se sont regroupés devant un écran géant, une télévision récupérée, pour regarder la demi-finale d’un match de vouatère-polo.

Les deux romans présentent un univers loufoque et crado, qui plaira aux enfants. Des mini-monstres dégoûtants et l’un attachant, qui va contrer leurs diaboliques plans, avec l’aide de Vic, une jeune humaine, qui arrive à les voir. En effet, parmi les Kradocs, Nikel est un mini-monstre qui n’aime pas se salir et ne ressemble à aucun autre de ses semblables. Aussi, quand ces derniers décident de semer la zizanie et bien plus encore, à la surface, il met tout en œuvre pour tenter de sauver les humains du chaos, avec l’aide d’une jeune fille, Vic, qu’il rencontre lors de son premier sauvetage. La lecture est plaisante, drôle, bien rythmée et découpée, avec de courts chapitres, qui permettent de faire des pauses, pour les plus jeunes lecteurs. Les héros sont attachants et amusants, courageux, n’hésitants pas à s’opposer aux Kradocs. Des illustrations sont à retrouver à chaque double page, pour captiver et immerger toujours plus les enfants.

Zypnotiseurs et A bas les trouble-fête sont les deux premiers tomes de la nouvelle série Les Kradocs, des éditions Poulpe fictions. Deux romans pour les jeunes lecteurs, qui présentent un univers fait de mini-monstres dégoûtants, qui n’aiment que le bazar et la saleté !