Les oligarques russes et la bombe “Poutine”

Sanctions internationales : Les “oligarques russes” face à leur obligation ! Ce titre aurait pu être, celui de l’article tant les inquiétudes sur la situation mondiale dépend de la guerre en Russie.Alors oui, Vladimir Poutine entouré d’ami(es), va devoir s’expliquer sur cette invasion qui prend la tournure d’un “crime de guerre”. Quels sont ces milliardaires qui ont profité du système “Poutine” au pouvoir d’une Russie ou la richesse des uns ne profite pas à un peuple muselé ?

Bien sur on a enquêté sur le “système Poutine”, un peu d’histoire est nécessaire, pour comprendre que cette richesse accumulée, profite bien au maître du Kremlin, qui a constitué un trésor de guerre, lui permettant d’entreprendre la guerre en Ukraine.

La définition d’oligarque est précise : Membre d’une oligarchie, régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée.

En France, le Ministère de l’Économie et des Finances a créé une équipe spécifique pour le gel des avoirs russes !

L’administration fiscale (DGFIP) et surtout le service du renseignement financier “Tracfin” mènent des investigations avec les douanes et la Direction Générale du Trésor, pour répertorier la fameuse “Black List” afin d’éviter le transfert des fonds de ces milliardaires, dans les paradis fiscaux, même si une partie de ces oligarques ont déjà, assurés leurs arrières, avec des prête-noms, pour camoufler certains comptes à l’étranger.

Une liste des milliardaires russes qui fait réfléchir sur une accumulation de richesses !

On a tous vu à la télé, ce yacht appartenant à Sergeï Galitski (milliardaire russe), bloqué à Monaco…Pourtant cet homme d’affaire n’est pas sur la fameuse liste déposée à Bercy, par les services fiscaux, des noms choisis en fonction du rang, de ces investisseurs qui auraient bénéficié des largesses du Kremlin. Comment en Europe, mais aussi aux États-Unis, ont a établi un listing de noms, pour geler les flux financiers russes ? La réponse est plus compliquer à répondre, mais “autour de Poutine on cible plus particulièrement les secteurs bancaires et l’énergie” explique notre informateur qui a pour rôle de fixer les contraintes à Bercy.

L’objectif : Créer un bouclier autour de secteurs clés pour la Russie.

Sergeï Galitski pris la main dans le sac à Monaco ? Son yacht allait prendre le large, et pourtant cet entrepreneur jusqu’en 2018 de la chaine de magasins “Magnit” n’est pas sur la fameuse “Black List” que la Banque Centrale Européenne a conçu pour bloquer les avoirs des milliardaires russes. À 54 ans le propriétaire du FK Krasnodar (1ère division de foot de la ville Krasnodar), n’a pas trop de soucis à se faire car il n’y a que 7 banques russes qui ont été débranchées de “Swift”https://www.capital.fr/economie-politique/guerre-en-ukraine-monaco-bloque-limmense-yacht-dun-oligarque-russe-1430139

Le 12 mars la mesure d’exclusion prendra effet, pour 6 établissements financiers !

VTB Banque (2ème banque russe), Bank Otkritie, Novikombank, Rossiya Bank, Sovcombank, VEB (l’institut financier au service du régime)…Ces banques représentent un quart du volume bancaire de la Russie d’après Bercy. “Gazprombank” et “Sbertbank” ne seront pas touchées par ces mesures de restrictions, car les secteurs trop sensible du gaz et des matières premières pétrolières, sont épargnés, pour raison économique pour l’Europe !

Les oligarques qui seront impactés ?

Qui sont-ils ? Un peu d’histoire…Après la chute de l’Union Soviétique en 1991, amène une privatisation. En 1994 “Oneksim Bank” met en place un “plan entreprises” : On prête de l’argent au gouvernement, et on utilise les actions comme garantie “Prêts pour Actions”. Cependant au fil du temps, le défaut de paiement par le gouvernement de ces actions utilisées, a induit un système corrompu !.

Le “solde” mis aux enchères a permis que la valeur “net propriétaire” ait pu prendre plus de richesse au niveau financier, pour certains oligarques proche du pouvoir. Vladimir Poutine à partir du 31 décembre 1999, à la suite de la démission de Boris Eltsine, assure les fonctions de président de la fédération de Russie par intérim, il tisse alors une toile de relations et d’amitiés proche de ces nouveaux milliardaires.

Les Milliardaires du Monde de Forbes et les 8 russes inscrits sur la liste :

……Léonid Mikhelson au 32ème rang mondial, avec 24 milliards de $, sa fortune est au top one en Russie. À 66 ans PDG de la société Novatek (Gaz russe), il est de ceux qui ont permis à la Russie de développer son savoir-faire dans les énergies fossiles.

Novatek ne devrait pas être touchée par la restriction Européenne, car l’Allemagne dépend de ses livraisons en gaz.

……Vladimir Lisin au 45ème rang, avec 21,3 milliards $, il est dans les 100 plus riches de la Russie ! L’homme membre du conseil d’administration de NLMK, l’une des quatre plus importantes entreprises sidérurgiques de Russie, sa fortune est scrutée avec attention par l’Europe. Avec 26 milliards de dollars, Vladimir affiche Yacht, palace, jet privé…En tant que actionnaire majoritaire de “Novolipetsk” il pèse lourd dans la richesse russe pour ce secteur industriel (25 % de l’acier russe). La ville de Lipetsk qui gère d’importants gisements de minerai de fer, est l’un des bassins d’emplois de cette Russie exportatrice pour l’acier dans le monde.

Après, on retrouve des secteurs clés de la Russie. L’énergie avec Vaguit Alekperov 47ème fortune avec 20,7 milliards de $ PDG de Lukoil . Le consortium pétrolier d’État a été fondé par le Conseil des Ministres de l’URSS en 1991, elle sera privatisée petit à petit en 1993, et depuis 1996 Lukoil dépend aussi des certificats émis par une banque Américaine. Avec l’achat en 2000 de Getty Petroleum Marketing l’entreprise américaine, elle gère aux USA un réseau de 1300 station-services.

Ensuite on retrouve des noms comme : Alexeï Mordashov (20,5 milliards de $) pour les finances, Gennady Timchenko (20, 1 milliards de$) dans l’énergie, Vladimir Potanine (18,1 milliards de $) pour le secteur bancaire, comme pour Mikhail Fridman (15 milliards de $). Ce dernier est la 79ème fortune de la planète, il est Ukrainien de naissance ! Alfa Bank dont Mikhail est l’un des plus gros actionnaires, est une institution privée bancaire, son directeur Pyotr Aven est un homme politique proche de Poutine sa fortune est estimée à 4,8 milliards USD (2022).

Essentiellement, des hommes autour du système “Poutine”, une seule femme proche du pouvoir…

Yelena Baturina a 58 ans, est une femme d’affaires russe PDG de l’entreprise “Inteko”. Si sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars, c’est aussi grâce à son ancien mari Louri Loujkov l’ancien maire de Moscou qui a su lui ouvrir les portes des influenceurs, proche du Kremlin. Son mari mort en 2019 à Munich a été souvent décoré par le pouvoir, pour son rôle militaire, mais aussi comme ancien membre de la Fédération de Russie. Au parti communiste de l’union soviétique, il aurait été l’un des membres, qui a plaidé pour Vladimir Poutine lors de son accession. Louri Loujkov a mis en place un système de corruption à Moscou, sa mort officielle en Allemagne, suite à une opération cardiaque à 83 ans, interroge sur ces oligarques ayant détourné des fonds de la Russie, pour le développement de leur richesse personnelle.

Si cette liste de milliardaires a pour but de faire comprendre que la Russie, a su s’organiser autour de ses richesses naturelles, on peut constater qu’un véritable système oligarchique a permis au pouvoir de constituer une toile financière, véritable “trésor de guerre” pour le maître du Kremlin, dans sa guerre en Ukraine. Yelena est la femme la plus riche de Russie, entre sa chaine de restaurants, son entreprise de fabrication de sièges, ou son rôle dans le marché de la construction, celle-ci bénéficie de gardes privés pour sa sécurité, suite à plusieurs morts autour de son entourage.

Eric Fontaine