Les platanes en danger au “Canal du Midi”

“Platanes en Danger” aurait pu être le titre idéal, concernant le chancre, champignon microscopique qui contamine les arbres, le long du “Canal du Midi”…

Où le chancre est-il présent ?

Originaire du continent Américain, cette maladie aurait été introduite en France aux abords de Marseille durant la seconde guerre mondiale à partir de caisses de munition en bois infectées. C’est une version qui n’a jamais été vérifiée, mais les dégâts sont constatés rapidement jusqu’en Italie…

Depuis, la maladie a progressé dans différentes régions du Sud de la France, et touche actuellement les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Ile-de-France. Toulouse est depuis 2018, une des villes qui tirent le signal d’alarme, avec en ce mois de septembre, quelques platanes qui seront abattus, dans une zone proche du fameux canal.

Comment se prémunir de toute nouvelle contamination ?

À Toulouse, comme ailleurs, il existe pourtant, un guide de bonnes pratiques relatif à la lutte contre le chancre coloré du platane est mis à disposition du grand public, des commanditaires de travaux et de tous les opérateurs potentiellement concernés. L’objectif est de porter à la connaissance des opérateurs les enjeux, les obligations et les pratiques à mettre en œuvre pour :

Éradiquer les platanes contaminés d’un site infesté ;

Empêcher la dissémination du chancre.

Ce guide permet également d’améliorer les connaissances des professionnels et du public sur le risque que constitue le chancre coloré du platane.

Il se décline en trois grandes parties :

La première consacrée à la présentation de la maladie (symptômes, répartition en France), de la réglementation en vigueur, des acteurs concernés et des situations à risque ;

La deuxième qui concerne les mesures relatives à l’éradication et à la prophylaxie ;

La troisième et dernière partie présentée sous forme de fiches pratiques, relative aux étapes et gestes à connaître afin de travailler en toute sécurité et dans le respect de la réglementation lors d’interventions liées à l’abattage ou à l’élagage des platanes.

Voici le lien http://www.agriculture.gouv.fr

Le chancre coloré est une maladie vasculaire incurable qui affecte les platanes et provoque leur dépérissement.

Au CNRS, on connait bien l’origine du problème “Le champignon responsable (Ceratocystis platani) pénètre dans l’arbre par des blessures au niveau du tronc ou des racines et colonise très rapidement les tissus. Il peut se transmettre également d’arbre en arbre par contact racinaire (anastomoses) et se maintenir dans le sol et les racines des arbres contaminés plusieurs années tout en restant contaminant”, nous précise un agent travaillant sur un potentiel remède.

Une contamination due à une négligence humaine ?

Le déplacement du champignon par ses organes de dissémination, par des débris de bois contaminés ou par le biais de l’eau ou d’outils et d’engins de travaux (véhicules, dispositifs d’accrochage ou de fixation dans les arbres, outils et engins utilisés pour les travaux d’élagage, fauchage, débroussaillage, terrassement, etc.) constitue un risque majeur de dissémination de la maladie. Le chancre tue les platanes en quelques années seulement, il faut environ entre 6 mois et 5 ans pour tuer un platane adulte.

Eric Fontaine