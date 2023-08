L’île au crâne – Une aventure aux Éditions Jungle 

Disponible le 24 Août 23.

Le décor :

David, seul garçon d’une fratrie de 6 sœurs, a bien du mal à tenir son rôle de petit dernier. Lui qui avait un avenir tout tracé : faire ses études, reprendre la suite de son père à la banque… Aujourd’hui, il ramène un bien piètre bulletin de l’école, mais surtout une lettre qui annonce à ses parents qu’il est renvoyé !!

Son père est furieux : David, avec sa bêtise, casse la tradition familiale sans le vouloir en exprimant son envie d’aller dans un collège normal ! Mais, comme par enchantement, la furie de son père est​, comme entendue, et une lettre apparaît, lui proposant d’envoyer « dresser » son fils au collège de Groosham Grange, dans un lieu inconnu.

Sans réfléchir, et si irrité par l’échec de son fils, ses parents appellent le directeur de ce mystérieux collège, et il doit le soir même prendre le train qui y mène.

À son bord, il rencontre deux autres enfants de son âge : Jill, « condamnée » par ses parents à cause de ses mauvaises manières, à aller également dans ce collège de « malheur ». Jeffrey, souffre de douleur dans son ancien collège, bègue, envoyé là-bas pour s’endurcir.

Tous les trois se questionnent, car ils ont reçu la même « invitation » pour ce mystérieux endroit, et pourtant, ils ont tous trois, trois problèmes bien différents !!!!

Arrivés sur place, après avoir voyagé en train et en bateau, les enfants n’en croient pas leurs yeux ….

Le point sur la BD :

L’île au crâne est une aventure fantastique tirée de l’imagination d’Anthony Horowitz. À la base, un roman éponyme ayant reçu le prix européen du roman pour enfants en 1993. Maxe L’hermenier, notre enchanteur s’empare de cette histoire après une petite préface explicative quant à la ressemblance avec le fameux et Successfull Harry Potter. N’y voyez pas de plagiat. Car, même si les bases du récit ont quelques similitudes, l’histoire nous emmène d’en une autre catégorie, plus gothique. Le scénariste alterne entre narration écrite, en nous faisant part des ressentis du protagoniste principal, dans ce milieu étrange. Et dialogues entre tous les personnages mystérieux présents dans cette BD jeunesse aux Éditions Jungle.

L’ambiance repose en partie sur les couleurs adoptées par Clément Lefèvre, donnant un sentiment d’insécurité et de mystère. Et ses visages étranges un brin allongés, qui contribuent à l’inquiétude, tout en adaptant les illustrations à la tranche d’âge visée.

La conclusion :

Le lecteur embarque dans l’aventure de trois enfants, rejetés par leur famille, qui vont se trouver des points communs. Des points communs, certes, énigmatiques, mais qui les rassemblent. Après tout, il faut bien aller sur cette île au crâne, tellement effrayante pour comprendre qu’il existe toujours une famille qui nous accepte tels que nous sommes !!!

Un premier tome charmant pour nos 8/13 ans, aux Éditions Jungle, collection Pépites. Joliment éditée, avec marque-page tissu à l’ancienne et couverture mate. Dont le titre gaufré et l’illustration attire comme un envoûtement !!!!( on comprend après lecture pourquoi !!)