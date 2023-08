Mon coffre livre et jeux pour apprendre à lire l’heure !

Le tic-tac de l’horloge n’aura plus aucun secret pour vos enfants grâce au dernier coffret sensationnel de Kate Nolan, brillamment illustré par Jayne Schofield et parfaitement traduit par Véronique Duran. Le tout est paru aux éditions Usborne.

Plongez dans le monde fascinant de l’heure ! Avec ce coffret, magnifiquement conçu, ce n’est pas simplement une boîte de jeu mais une porte ouverte sur le monde fascinant du temps. Avec ses quatre planches de loto et ses 36 cartes vivantes et colorées, chaque enfant se prend au jeu et oublie qu’il est en train d’apprendre.

Le livre illustré est le cœur battant de ce coffret. Il offre à la fois une approche pédagogique et divertissante pour apprendre à lire l’heure. Qu’il s’agisse d’horloges analogiques ou numériques, chaque page est une invitation à explorer le monde des heures, des minutes et des secondes. Et, petite cerise sur le gâteau, les instructions des jeux de mémoire se trouvent à la fin, transformant chaque lecture en une aventure palpitante.

“Lire l’heure – Mon coffret livre et jeux” : L’apprentissage n’a jamais été aussi ludique !

Que vos enfants souhaitent jouer seuls ou avec jusqu’à quatre amis, ce coffret s’adapte parfaitement. Le jeu de mémoire est conçu pour 2 à 5 joueurs, rendant chaque partie à la fois éducative et sociable.

La magie du coffret “Lire l’heure” des éditions Usborne ne réside pas uniquement dans son contenu pédagogique, mais aussi dans son esthétisme engageant. Les illustrations de Jayne Schofield rendent le processus d’apprentissage joyeux et immersif. Chaque carte et chaque planche de loto évoquent un monde où le temps se transforme en un personnage à part entière qui attend patiemment que de jeunes explorateurs curieux le découvrent.

Ce design intuitif et attrayant assure que l’apprentissage se fait sans pression, transformant chaque erreur en opportunité d’apprendre et chaque réussite en une célébration. Avec un tel compagnon d’apprentissage, regarder l’horloge devient une seconde nature, et le défi de lire l’heure un jeu d’enfant.

“Lire l’heure – Mon coffret livre et jeux” est plus qu’un simple coffret éducatif. C’est un voyage dans le monde du temps, une expérience enrichissante qui fusionne l’amusement et l’apprentissage. Si vous cherchez le moyen idéal pour introduire la notion de temps à vos enfants tout en leur offrant des heures d’amusement, ce coffret est LA solution. Prêts à faire tic-tac ensemble ?

