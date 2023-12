Loki – Le jeu Détective Charlie

Loki est une maison d’édition française, qui présente des jeux de société dédiés aux enfants. Une marque française, qui propose des jeux développés avec les enfants, entre partage et plaisir, mais aussi qualité et design. Depuis cinq ans, le catalogue s’est, quelque peu, étoffé !

Parmi plus de vingt-cinq jeux de société, il est difficile de faire son choix, mais France Net Infos a craqué pour Détective Charlie. Un jeu coopératif, pour les enfants à partir de 7 ans, pour des parties entre 1 et 5 joueurs, une durée de 25 minutes. La boîte carrée est colorée, présentant une belle illustration, aux traits ronds, invitant à suivre une détective. Les enquêtes numérotées sont progressives, et donc de plus en plus difficiles.

Le coffret se compose d’un dé spécial, d’un pion détective, de 6 enveloppes « coupable », d’un commissariat, d’une montre à gousset, de six enquêtes sous forme de cartes et des règles du jeu. Le jeu coopératif se met facilement en place, avec une enquête à choisir. Les cartes de cette enquête sont à placer sur la table, selon une certaine disposition. Le but du jeu est d’aider Détective Charlie, en interrogeant les témoins disposés sur le plateau de jeu. Leurs témoignages vont permettre d’éliminer les suspects, les uns après les autres, pour pouvoir trouver le coupable. Il y a plusieurs tours, et le dé permet d’offrir plus ou moins de suspense, dans la recherche de témoins. C’est lorsqu’il ne reste plus qu’un suspect, que les joueurs ont trouvé le coupable ! Pour savoir si c’est le bon personnage, il suffira d’ouvrir l’enveloppe coupable, du numéro de l’enquête pour vérifier.

Le jeu reste assez simple, ludique et captivant, il plaît aux enfants qui s’activent à éliminer les suspects ! Ils s’appliquent, également, à remplir le carnet de détective, pour savoir, à la fin des six enquêtes, le niveau de détective. Les enquêtes progressives sont intéressantes, car les premières semblent réellement trop faciles. Le jeu est adapté, immersif, offrant une belle expérience, autour d’une tendance actuelle. En effet, les enfants, peuvent aussi résoudre des enquêtes et s’entraider, éliminer des suspects et trouver un coupable !

Loki est une jeune marque française, qui se développe depuis cinq ans, proposant maintenant plus d’une vingtaine de jeux de société, pour petits et grands. Dans ce charmant catalogue, le jeu coopératif Détective Charlie propose une expérience unique et immersive, pour les enfants, à partir de 7 ans.

