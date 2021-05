Ma vie d’instit’ 2 – City éditions

Ma vie d’instit’ 2 est une bande dessinée d’Emy Bill, parue en avril 2021, aux éditions City. Un deuxième tome où l’on suit avec plaisir les tribulations de cette professeure des écoles, dévoilant sa vie d’enseignante, avec humour, tendresse et passion.

Emilie se présente. Voilà déjà deux ans que le premier tome de Ma vie d’instit’ est sorti, et il était temps pour elle de s’y remettre, tant elle avait encore des choses à dire. Ainsi, elle explique qu’il n’est pas nécessaire de lire le premier tome pour découvrir ce deuxième ouvrage, dans lequel elle parle toujours de son métier, et un peu plus. Elle y mentionne aussi le COVID-19, forcément, et se dévoile un peu plus. Emilie est une jeune femme de 36 ans, qui a deux enfants et est professeure des écoles depuis 2008. Elle vit et enseigne dans la ville d’Angers, elle dessine et se plaît à raconter son quotidien de maîtresse en bande dessinée. Elle propose un petit retour en arrière pour raconter sa première suppléance, une découverte qui s’est faite en 2005, en sortant de licence, car elle avait échoué au concours d’admission au CFP. Elle s’est donc inscrite pour faire des remplacements…

L’auteure est pleine d’entrain, de joie de vivre et de dérision, ainsi le lecteur s’amuse à suivre cette jeune femme qui découvre un métier passionnant, mais aussi fatigant, très prenant, fait de rencontres plus ou moins heureuses. La bande dessinée est intéressante et drôle, présentant des tranches de vie, surtout professionnelle, de cette jeune femme qui veut devenir instit’. L’ouvrage est plein de situations cocasses, entre autodérision, humour et tendresse, avec des relations difficiles avec les collègues, les directrices, les parents et les enfants, mais aussi des moments improbables avec ces mêmes personnages. La COVID-19 prend une part importante dans cet album, malmenant ainsi les maîtresses, mais aussi les parents et les enfants, une situation unique pour tous, où tout le monde a dû faire un effort, ou presque… Le dessin est simple et efficace, plutôt rond et doux, expressif.

Ma vie d’instit’ 2 est un nouvel album d’Emy Bill, paru chez City éditions, qui présente la suite des péripéties quotidiennes de cette maîtresse, avec humour et tendresse, dévoilant des situations diverses entre collègues, avec les enfants, les parents…