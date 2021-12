Maison Brémond 1830 : Des recettes originales à déguster en famille

Maison Brémond 1830 fait partie des marques d’épicerie fine qui nous ont le plus surpris à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il faut dire qu’elle a réussi à revisiter des mets classiques autour de recettes originales, pile dans la thématique de Noël.



Quand la Provence s’invite à nos tables…

Voilà plusieurs années que nous vous parlons de Maison Brémond 1830 sur FranceNetInfos notamment autour de son calendrier de l’Avent, ainsi que de la collection festive de Noël. Et cette année, nous avons encore été surpris par l’originalité des recettes proposées. Des gourmandises qui auront tout à fait leur place de l’entrée au dessert. Un petit air de Provence qui s’invite dans nos assiettes, on adore !

La truffe mise à l’honneur

Ah la truffe, un ingrédient phare et prestigieux des repas de Noël. Son goût inimitable rehausse les plats les plus classiques, qu’elle soit noire ou blanche. Et parmi les produits que propose la marque, il y a l’huile d’olive et la crème de parmesan à la truffe d’été. Deux mets assez audacieux qui auront pourtant toute leur place en cuisine pour agrémenter un plat de pâtes, ou encore pour parfumer subtilement une purée de pommes de terre. Et en parlant d’audace, parmi les huiles que propose Maison Brémond 1830 et que nous avons pu déguster également, il y a celle à la mandarine fraîche et celle à la noisette. Ces huiles sont surprenantes ! La première apporte de la fraîcheur aux salades vertes, quant à la deuxième, plus gourmande, elle ravira le palais des amoureux de finesse.

Des coffrets cadeaux à offrir

Chaque année, la marque propose d’élégants coffrets cadeaux à glisser sous le sapin de Noël. Et pour ceux qui manquent d’inspiration, pas d’inquiétude, le choix est large ! Au programme, un « Assortiment truffe blanche » composé d’un sel à la truffe blanche, ainsi qu’une huile d’olive à l’arôme de truffe. Des coffrets apéritifs composés de caviar d’aubergine, de terrine de canard, de rillettes de thon et de tapenade noire. Typiquement le genre de coffret à déguster qui vend du rêve en cette période festive. Sans oublier le fameux « Coffret de Noël » qui contient une terrine de Noël pistache et fruits secs, un délice de Noël orange/chocolat et une jolie bougie fruits confits.

Maison Brémond 1830 ne cesse de nous surprendre autour de mets originaux absolument délicieux. Et parmi ceux que nous sommes susceptibles de racheter, il y a la douceur de Noël bio à l’orange et au chocolat. Une pâte à tartiner qui sent bon Noël, un délice !