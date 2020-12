Martinique. ASSAUPAMAR : les Robins des Bois de l’environnement.

Depuis 40 ans, une association écologique se bat pour garder à la Martinique ses beautés naturelles.

Cette association, qui cherche à protéger le patrimoine commun de la Martinique et à promouvoir la protection et le respect de son environnement naturel, c’est l’ASSAUPAMAR (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Martiniquais).

L’ASSAUPAMAR DIT NON AUX ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT

Les missions de l’ASSAUPAMAR sont :

Respecter et protéger la terre martiniquaise.

Défendre la forêt et la mangrove, les zones humides et les rivières, la mer et le littoral.

Défendre la qualité de l’air et les terres agricoles.

Mettre en œuvre les énergies renouvelables.

Protéger contre les risques majeurs.

Lutter contre l’occupation du littoral et la défense du libre accès au littoral



UNE AUDIENCE GRANDISSANTE AUPRES DES POPULATIONS

Applaudies par une bonne partie de l’opinion lassée par la démission des autorités face aux irrégularités répétées des maires et des promoteurs immobiliers, les actions de l’ASSAUPAMAR rencontrent une audience grandissante auprès des populations qui s’organisent chaque semaine davantage en collectifs de protestation.

Selon sa présidente Rosalie GASCHET : « Les gens nous appellent à l’aide quand ils sont impactés dans leur quartier par des atteintes à leur cadre de vie et qu’ils se rendent compte que rien ni personne ne leur propose une solution ».

DES ACTIONS DETERMINEES POUR DEFENDRE L’ENVIRONNEMENT

Et Rosalie GASCHET poursuit : « Notre raison d’être est de défendre, protéger et mettre en valeur, agir pour préserver les conditions de développement durable et solidaire du pays, la biodiversité par la maîtrise de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire notamment… Dans nos actions, les réseaux sociaux nous aident beaucoup, mais nous intervenons aussi en portant plainte auprès de la justice.

Notre démarche consiste à nous opposer résolument à toute atteinte à l’environnement et à dénoncer systématiquement toute action qui contrevient à la loi. »