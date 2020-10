Mason Mooney : Enquêteur paranormal certifié ! Ed.Rue de Sèvres 

Partagez





Houuuuu … Fantômes, manoir hanté et créatures de légendes, sont au programme de cette nouvelle série Jeunesse. Les Éditions Rue de Sèvres nous proposent de suivre, dans ce premier tome, une investigation de Mason Mooney, Enquêteur du paranomal certifié. Un drôle de personnage qui transporte son coeur dans un bocal en verre, et devra élucider le mystère du Manoir de Anglewood !!! Quel programme disponible le 28 Octobre 2020 !! (pour se faire gentiment peur à partir de 8 ans)

Le décor de la BD : Mason Mooney

Des arbres lugubres, aux branches emplies d’oiseaux de malheur, et un chemin, menant au village de Grimbrook. Un narrateur nous présente le mystérieux personnage principal …

Mason Mooney trie méticuleusement les lettres entassées sur son bureau. L’une d’elle attire son attention. Une jeune fille quémande sa présence au plus vite près d’elle, suite à des faits inexpliqués. C’est une affaire qui tombe à pic pour le renommé « enquêteur du paranormal »: Mason Mooney !!

Le jeune homme commence son investigation dans ses bouquins où il consigne toutes ses notes. Puis, il prend son mystérieux bocal avec un coeur qui semble réagir à ses émotions, et part pour le Manoir de Anglewood.

Arrivé sur les lieux, il est déjà contrarié lorsque la maîtresse de maison lui apprend qu’elle a aussi contacté une agence d’enquête Paranormale concurrente ! Mais, il faut faire vite, déjà, des bruits étranges commencent à se faire entendre dans le Manoir …

Il est l’heure d’obtenir enfin la gloire méritée pour Mason Mooney, en immortalisant ce qui se présentera sous son objectif !!!

Le point sur la BD : Mason Mooney

Toute première BD jeunesse pour Seaerra Miller, que l’on retrouve au scénario et aux illustrations ! Un premier essai réussi ! L’autrice signe ses graphismes envoûtants aux couleurs explosives d’une patte bien personnelle qu’on se passera de qualifier de « déjà vu » !!! Ses graphismes ont du caractère, comme ses personnages. Surtout le protagoniste principal, dont l’ego surdimensionné traduit un manque de “coeur” notoire. Mais, il ré-apprendra à ses dépends, à redevenir humain ! Ses planches sont riches de détails, quant aux illustrations pleine pages, elles nous en mettent plein la vue ! Le lecteur appréciera tout particulièrement l’alternance récit du narrateur, et bulles des protagonistes qui donnent un charme et un dynamisme particulier au scénario. Le lecteur, qu’il soit petit ou grand, plonge coeur et âme, et engloutit cette première enquête paranormale, avec intérêt et curiosité.

Juste de quoi nous mettre l’eau à la bouche et de pouvoir dévorer la prochaine aventure de Mason Mooney : Enquêteur paranormal certifié aux Éditions Rue de Sèvres !!

Conclusion :

Un nom que les enfants retiendront plus que de raison !!! Mason Mooney : Enquêteur paranormal certifié aux Éditions Rue de Sèvres, a tout pour plaire ! Un personnage décalé avec ce mystérieux bocal qu’il trimballe partout. Des enquêtes à élucider. Des illustrations qui restent imprimées dans le fond de vos yeux, tant les couleurs les mettent incroyablement en avant !!! Le tout transpire l’inventivité, le thriller gentillet où les leçons de vies sont nombreuses. Cette BD jeunesse est la meilleure que j’ai lu, depuis longtemps !! Parfaite pour se faire de douces frayeurs !!!!