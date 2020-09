Méditer de chez soi : Astuces & équipements simples pour se détendre

J’adore la rentrée. Je trouve que c’est l’occasion de remettre les compteurs à zéro et de prendre soin de soi. Si certains misent sur le sport, de mon côté je cherche davantage à me détendre, à me relaxer en me laissant porter par l’art de la méditation. Méditer de chez soi, c’est désormais possible. Le tout étant de s’équiper correctement, de trouver un endroit calme et approprié au repos. Et bien sûr, d’être réceptif.

Voici donc quelques astuces pour aider à méditer paisiblement, ainsi que quelques outils utiles : luminothérapie, application ciblée, équipements appropriés, soins relaxants, et autres “potions magiques”.

“Méditation : Action de méditer, c’est-à-dire de réfléchir à quelque chose, de penser, approfondir une pensée”.

Nous sommes de plus en plus nombreux à méditer. Pour la bonne et simple raison qu’il existe des outils simples permettant de nous guider efficacement. À commencer par quelques applications téléchargeables sur nos smartphones. Et c’est Petit Bambou qui me suit depuis de nombreux mois maintenant. Je dois dire que l’application a participé à me faire un bien fou, surtout pendant la période de confinement. Impossible de m’évader autrement qu’en méditant avec l’application justement.

Petit Bambou : Méditer gratuitement grâce aux différents programmes proposés

« Méditer n’a jamais été aussi simple, accessible et motivant »

La méditation commence à avoir une place de choix dans notre société. Il faut dire qu’on se sent de plus en plus bousculé, avec une charge mentale pas toujours évidente à gérer. Sans parler de la pression que l’on peut se mettre soi-même. Bref, des bonnes raisons pour y remédier sérieusement et simplement.

Petit Bambou fait partie des rares applications qui propose quelques programmes gratuits afin de se faire une idée de la qualité du contenu. Elle a été lancé en 2015 et compte pas moins de 3,5M d’utilisateurs à ce jour. Rien que cela !

Elle a su s’imposer dans l’univers de la méditation au travers des nombreux programmes qu’elle propose ( “émotions difficiles”, “(re)connexion à la nature”, “corps et santé”, “découverte de la sophrologie”, etc.). De quoi se laisser porter, respirer et se détendre.

La pratique est guidée du début jusqu’à la fin, de façon à se laisser aller complètement. En plus des 8 séances gratuites, Petit Bambou offre la possibilité de s’abonner pour avoir un accès complet aux programmes, aux vidéos d’experts. Le tout, au prix de 4,99€/mois.

L’interface est agréable, dans un esprit zen et facilement compréhensible. Elle se divise en 4 parties : la page où est diffusée la séance de méditation, l’accès aux programmes, des ambiances et une page personnelle qui récapitule nos heures de séances comme un historique. J’ai notamment eu un vrai coup de cœur pour les programmes « Mental » et « Sommeil » qui permettent un total lâcher-prise.

Petit Bambou risque bien de charmer plus d’un adepte de la méditation. Méditer chez soi, dans les transports en commun, en promenade, et même au boulot n’a jamais été aussi simple. Et plaisant aussi ! Les différentes voix se prêtent complètement à la détente, les ambiances nous embarquent en pleine nature, près de l’eau ou à la campagne. Et pour la petite anecdote, lorsque j’ai commencé à méditer avec Petit Bambou, je m’endormais toujours avant la fin de la cession tellement je me sentais détendue.

N’hésitez surtout pas à tester l’application et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.

S’équiper du bon matériel pour méditer sereinement

Il est toujours plus agréable de méditer au calme, dans un environnement paisible bercé par de bonnes ondes. Pour ce faire, il est important de trouver ce qui nous fait du bien : luminothérapie, tapis de sol, bougies, encens, tisanes, etc.

De mon côté, j’ai eu envie de tenter le tapis d’acupression dont j’avais entendu parler depuis longtemps parce que je souffre atrocement des cervicales. Et je sais que je ne suis pas la seule. J’ai choisi le modèle proposé par Cervi-Care, une boutique qui propose toutes sortes d’équipement pour soulager les douleurs lombaires et aider à corriger les mauvaises postures que nous prenons au quotidien.

Le tapis d’acupression Cervi-Care

Je dois vous avouer que j’ai eu peur lorsque j’ai reçu le tapis, presque sceptique. Pourquoi ? Parce que les fleurs de lotus du tapis sont plutôt aiguisées.

J’ai lu un peu partout sur le net que le tapis d’acupression participe à soulager les douleurs de dos et à se détendre. Il est utilisé en médecine chinoise notamment et prône le bien-être dès les premières utilisations. Aussi, j’ai de suite pensé que je pourrais l’utiliser durant ma séance de relaxation.

Au départ, j’ai eu peur de m’allonger dessus, je l’avoue. Et puis je me suis lancée et je n’ai pas regretté. La sensation est d’abord surprenante, puis elle se transforme en bien-être très rapidement. Le tapis détend les muscles du dos. Finalement, je l’ai trouvé bien plus efficace sur le dos, plutôt que sur les cervicales.

D’autres produits sont proposés sur le site en ligne : appareils de massage, collier cervical, correcteur de posture, oreiller à mémoire de forme, etc.

Il y a tellement de choses qui existent pour parfaire une séance de relaxation : huiles essentielles, bougies, tisanes, etc. En ce qui me concerne, j’aime faire brûler une bougie afin qu’elle diffuse un parfum doux et relaxant. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas si facile à trouver. Puis j’ai de suite pensé à la marque Rituals, qui propose des bougies qui se transforment en huile de massage au bout de quelques minutes.

La bougie de massage Rituals de la gamme “The Ritual of Jing”



Rituals est une marque que j’aime depuis bien des années. Elle propose des produits pour le corps aux parfums subtils, ainsi que des senteurs pour la maison. Des odeurs qui me font toujours beaucoup de bien.

La bougie “The Ritual of Jing” m’a de suite parlé. J’ai aimé son double emploi : le fait qu’elle fasse bougie et huile de massage. La gamme a été pensée pour que nous puissions nous détendre, prétendre à un sommeil réparateur. Soit, parfaite pour de la méditation.

Et je confirme, cette bougie est divine. L’odeur est incroyable ! Un doux mélange de lavande, de lotus sacré et de graines de Jujube visant à soulager les tensions nerveuses. Chaque fois que je l’allume, j’ai l’impression d’être en immersion dans un salon de massage prestigieux. Combiné à la méditation, je me suis complètement laissée aller.

Je compte bien vous parler plus longuement de la gamme “The Ritual of Jing” que j’ai pu tester en partie. Je la trouve sensationnelle !

Pour vous offrir la bougie, rendez-vous ICI. En ce moment – 20% sur toutes commandes pendant tout le mois de septembre sur le site de Lookfantastic.

Et pour ceux qui comme moi aiment déguster une infusion durant leur séance de méditation, j’en aurai énormément à vous conseiller. Voici toutes mes revues sur les infusions que j’ai pu déguster : ICI.

J’espère que ces conseils vous aideront à vous lancer dans l’art de la méditation. Je compte bien publier d’autres articles autour du sujet durant tout le mois de septembre. Restez connectés !

Bonne rentrée à tous !