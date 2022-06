Mère, fille & Co est un récit complet, de Clothilde Delacroix, paru aux éditons Delcourt, dans la collection Pataquès, en mai 2022. Une bande dessinée qui offre de courtes chroniques du quotidien d’une mère et d’une fille, où se confrontent les deux générations.

La mère explique à sa fille qu’elle vient de voir une pub sur Facebook qui l’énerve… La pub était pour un soutien-gorge qui fait pas de marques de plis ! La fille réagit en expliquant qu’il faut que sa mère arrête Facebook ! Mais la mère passe dans une sorte de délire, et poursuit en commentant les vilains plis et bourrelets qu’on ne saurait imposer au regard d’autrui. Du genre que des fois, elle pourrait cacher une arme nucléaire dedans. Assise, par terre, la mère soulève son t-shirt et s’amuse avec ses plis et bourrelets. Puis, elle se relève, s’appuie sur une lampe et continue de dire que quand on y pense, on vit dans une société du surplus. Toujours dans le fauteuil, la fille est blasée. Ça y est, sa mère a dit le mot « société » ! Puis, la femme poursuit affirmant que l’on a le droit à 650 sortes de pâtes à tartiner, mais à côté de cela, on fait comprendre que l’on ne doit pas avoir de plis ou de bourrelets.

L’album est plaisant à découvrir, offrant des moments uniques drôles et amusants, entre une mère et sa fille. Des chroniques courtes de leur quotidien, qui passent par toutes sortes d’échanges et de dialogues. En effet, entre éducation, diktats, injonctions de la société, problèmes féminins, relations amoureuses, et conflits de générations, sont au cœur de cette bande dessinée. Les regards de chacune, l’une sur l’autre, fluctuent selon les situations, pour amuser, attendrir, ou encore agacer. Les scènes s’enchainent offrant de beaux moments à découvrir, ces instants parfois absurdes, attendrissants, éprouvants, fatigant, ou encore qui nous rappellent à la réalité. Les remarques, consignes, pensées, sont implacables par moments, offrant plein de rebondissements à ce récit complet distrayant. Le dessin est simple, avec un trait fin et fluide et des personnages expressifs.

