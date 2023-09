Suite directe de MFK2, part one – Leaving DMC, Vinz et Angelino continuent leur périple à travers la Californie. Ils ont retrouvé Will, qui les accompagne à présent jusqu’à leur havre de paix, et de quiétude : Dark Vegas, la ville de tous les vices !!

Malheureusement, ils sont toujours poursuivis depuis leur petit problème de Dark Meat City. La traque va se doubler de l’arrivée inopinée d’un mystérieux virus…

Un second tome toujours complètement odieux comme on les aime !! La caricature parfaite d’un « merveilleux » pays puritain parue le 27 septembre 23, aux Éditions Rue de Sèvres/Label 619.Avertissement : BD +16 (trop d’hémoglobine, de violence, de vice pour les autres !)

Le décor de MFK2 :

Avant. Un institut religieux, ou la mère supérieure à de faux airs de Soeur Marie-Thérèse (pour ceux qui connaissent !!) …

Vinz et Angelino sont de jeunes étudiants. Mais avec leurs têtes bizarres, difficile de s’intégrer correctement dans une institution religieuse, et au milieu de gosses agressifs. C’est Vinz qui en paie les frais en se faisant tabasser et humilier régulièrement par des relous. Quand il le peut, Angelino vient à la rescousse.

Mais, un beau jour, malgré ses efforts pour s’intégrer et se faire des amis, Vinz “explose” lors d’une rixe. Le lendemain matin, on signale que trois élèves ont disparu. La tête brûlée ne se rappelle de rien pourtant, les deux potes vont devoir partir tôt ou tard.

Maintenant. Arrivée à Dark Vegas.

Les trois acolytes n’en reviennent pas. Cette ville est faite pour eux. Devant leurs yeux ébahis, se profile une architecture démesurée pour une ville complètement déjantée. Ils choisissent une pyramide à l’entrée plutôt intéressante pour résider quelques jours, oubliant complètement qu’ils sont traqués.

Leurs suites sont au summum de ce qu’ils pouvaient attendre : la vue, le luxe, la piscine …. La vie de rêve. Pendant leur séjour, il y a également une convention organisée par une confrérie étrangement violette !!! Vinz rencontre ses « partisans » musclés dans l’ascenseur, et ne peut s’empêcher de vouloir sympathiser avec eux.

Il souffre encore de ses vieux démons de l’enfance, le rejet… Aussi, c’est comme une renaissance pour lui dans cette ville. Tout le monde est fan de son style. Une nouvelle créature dans cette mangrove de tous les excès…

Le point sur la BD :

Si vous aviez raté la part one, cliquez >>ICI<<

Et c’est reparti pour une aventure dynamitée comme à l’habitude chez Run ! C’est lorsqu’on pense que les trois potes vont avoir un peu de répit que tout part en vrille. Tandis que Vinz enterre ses démons, dans cet univers « bling-bling », Will excelle du côté crade mêlant perversion, libertinage… Et Angelino en profite sans se méfier. Le calme ne durera pas longtemps dans ce second opus de MFK2 !!! L’auteur précise « disapproved by the comics code authority », sûrement, car il dresse un portrait très caricatural des states. Mais Dark Vegas n’est-il pas vraiment une sale parodie du monde ?!!!

Bref, on passe du calme à l’hémoglobine comme d’hab, sans transition, et ça recommence à exploser de tout ce qui peut être atroce, avilissant. Des tripes s’envolent, un virus débarque, la population déjà bien « satellisée » devient un marasme foutraque et violent comme on les aime !!!

On attend de voir comment ces trois-là, enfin presque cinq après les rencontres faites, vont s’en sortir dans le troisième et dernier tome du Label 619 aux Éditions Rue de Sèvres !

La conclusion :

Dis donc la couv respire le fric de Dark Vegas, et annonce déjà la fastueuse couleur de ce second volume de MFK2 !!! Du rouge et de l’or !!! Et c’est le même topo à l’intérieur pour ce passage dans la ville de tous les excès. On s’accroche comme d’hab pour lire le « style » Label 619, aux Éditions Rue de Sèvres, car on sait que ça décoiffe autant que des montagnes russes …. Cassées !!! Prêt pour l’envol vers d’autres cieux, et pour une vision du monde de MFK ?!!! Ceintures alors !!!