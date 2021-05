C’est aux éditions Larousse qu’est paru, en mars 2021, le petit livre Mini-guide des petites bêtes du jardin, de Michel Viard. Un ouvrage au petit format qui propose une sélection de plus de 40 espèces de petits animaux qui vivent tous dans nos jardins…

Le livre au petit format débute avec un sommaire très complet, présentant ainsi 43 espèces animales qui vivent dans les jardins. Le guide qui propose de découvrir ces animaux, certains connus, comme le hérisson, le grenouille ou le lombric, et d’autres beaucoup moins et plus singuliers, comme l’iule, l’oreillard, l’araignée-crabe, etc., débute avec la belette. Une présentation est faite avec sa taille, son habitat, son apparence et son mode de vie. Une belle photographie de l’animal accompagne la description et la présentation. Puis, un deuxième petit mammifère est à découvrir, le campagnol des champs, dont le pelage est couleur terre et ses oreilles courtes.

Le petit guide est simple et efficace pour pouvoir connaître tous ces petits animaux qui peuplent nos jardins, petits mammifères, reptiles et insectes de toutes sortes. Plus d’une quarantaine d’espèces est ainsi présentée avec pour chacune une fiche détaillée, avec les tailles pour les mâles et les femelles, son habitat, ses caractéristiques physiques pour le reconnaître et son mode de vie, pour mieux le comprendre. Les paragraphes sont courts, concis et intéressants, avec des petites informations en plus, pour toujours mieux comprendre, connaître et reconnaître l’animal présenté. De superbes photographies accompagnent parfaitement les explications, pour mieux pouvoir reconnaître ces espèces animales, que l’on pourrait rencontrer dans notre jardin, avec étonnement, surprises, ou encore peur. Le guide rassure et explique très bien, si danger il y a, et les histoires, vraies ou fausses, racontées au sujet de certains animaux.

Mini-guide des petites bêtes du jardin est un guide pratique, simple et familial, des éditions Larousse, qui invite à découvrir la nature et les petites animaux qui passent ou habitent dans nos jardins, à travers une quarantaine de portraits intéressants.