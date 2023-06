Mon livre sonore à toucher – Les trains

Les trains est un nouveau titre de la collection Mon livre sonore à toucher, des éditons Usborne. Un livre animé qui propose, aux jeunes lecteurs à partir de 12 mois, de voyage et de découvrir les fascinants trains, à travers de belles illustrations et de puces sonores à activer.

Dès la couverture, un train à vapeur en partance, invite les enfants au voyage. Une puce sonore est à activer, pour entendre le sifflement du train, sur le point de partir. La première double page présente une grande illustration. Les enfants se retrouvent sur les quais, avec un train sur le départ. La locomotive crache de la vapeur en quittant la gare. C’est ce qui les enfants vont pouvoir entendre, lorsqu’ils actionneront la puce sonore. Quelques trous dans les pages, incitent à regarder ce qui se passe derrière. Ainsi, la deuxième double page présente une forêt enneigée, avec un train qui transporte des rondins de bois.

Le livre animé et sonore est très attrayant et coloré, offrant un bel univers fascinant à découvrir. En effet, les trains captivent les enfants, qui vont s’amuser à tourner les pages et écouter les différents sons. A chaque double page, une grande illustration est à découvrir, un paysage différent et un train différent. Les trains semblent s’animer lorsqu’ils sifflent, crachent leur vapeur ou tournent leur moteur. Il y a aussi les bruits d’ambiance, avec le sifflet du chef de gare, l’annonce d’un croisement… Des phrases courtes permettent de découvrir ces différents lieux et trains, proposant de mieux connaître cet univers ferroviaire. Le dessin est rond, très plaisant et coloré, où les personnages sont anthropomorphiques. Le graphisme joue également avec des trous, pour attirer les jeunes lecteurs, invitant à découvrir ce qui se cache derrière.

Les trains est un nouveau titre de la collection Mon livre sonore à toucher, des éditions Usborne. Un livre animé et sonore qui propose de découvrir l’univers fascinant des trains, à travers différentes scènes et lieux. Un ouvrage riche et immersif, captivant pour les jeunes enfants.

Lien Amazon