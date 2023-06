On continue la saga post-apocalyptique, N.É.O, tirée des romans de Michel Bussi, et adaptée en BD aux Éditions Jungle. (+14)

Le voyage vers l’Ancien Monde conduit nos héros vers des vérités de plus en plus dérangeantes. Et, pour ne pas reproduire les erreurs passées, il est impératif de démêler les énigmes parsemées sur leur aventure. Malheureusement, la tâche devient rapidement difficile avec le nouvel ordre établi, et un coup d’État violent …

Le tome 4, Au plus profond de la Terre. ET le tome 5, L’Empire de la Mort sont disponibles depuis le 8 juin 23.

Le décor :

Après un long voyage vers la clinique des Immortelles, Alixe, Zyzo et leur compagnon, découvrent le seul adulte survivant ! Celui-ci est dans un bien piètre état, entre les souvenirs douloureux qu’il noie dans une boisson de son cru, et les innombrables « prémas » dont il a la charge. Mais, surprise, nos héros ne sont pas les seuls à avoir atteint les côtes de l’île !!!

Les nouveaux « conquérants » s’emparent des découvertes de Zyzo et ses amis, et un deal est proposé afin d’obtenir et d’asseoir une personne pleine d’ambition, au pouvoir !! De retour à Paris, l’ordre établi bascule très vite dans une autocratie, et plusieurs protagonistes principaux se retrouvent mis au fer tandis que les « prémas » sont réduits en esclavage pour effectuer les tâches les plus ingrates.

Pendant ce temps, nos héros s’activent pour essayer de libérer leurs congénères enfermés et torturés. La nouvelle reine au pouvoir tente d’obtenir la position de « Luponéro » qui semble être un obstacle au pouvoir avec les nouvelles révélations à son sujet. Et connaissant les énigmes trouvées dans le livre précédemment brûlé.

L’une d’entre elles mène tout droit nos amis vers le laboratoire U.T.O.P.I.E, dont les secrets sont assez dérangeants…

Le point sur la BD :

Maxe L’hermenier adapte une nouvelle fois le scénario de Michel Bussi avec beaucoup de dynamisme ! Ces deux tomes emportent le lecteur dans une tornade de révélations, de retournements de situation, et de découvertes qui accentuent notre intérêt pour ce récit post-apocalyptique. Les secrets tombent un à un. Pertes humaines et fracas de confessions !!! On est suspendu à toutes ces énigmes. À toutes ces machinations de pouvoir comme si on regardait un Game of Thrones (adapté aux ados bien évidemment). On alterne entre passé et présent. Les auteurs nous enquillent sur une piste probable puis nous envoient la vérité pour qu’elle éclate comme un piège !!!!

Quant aux graphismes de Djet, les intervenants de Creative Studio, et la colorisation de Diego L.Parada et Davide Amici, c’est une pure folie !!! Toutes les situations, les monuments et le rythme sont magnifiés. On se prend de pleines pages absolument grandioses, des découpages nerveux exprimant le fond du scénario.

Bref, N.É.O aux Éditions Jungle, c’est de la folie comme je vous le disais plus haut !

La conclusion :

Une saga incroyable qui tient en haleine et dont le spectacle calibré attire sans conteste ! On sent bien que ces deux opus : Au plus profond de la Terre, et L’empire de la mort vont nous entraîner vers un nouveau cataclysme cérébral. Car les auteurs nous malmènent. Régulièrement, ils renversent ce qu’ils nous font croire grâce à leur scénario style « poupée russe » !!! N.É.O aux Éditions Jungle, c’est LA série chouchou pour nos pré-ados et nos ados !