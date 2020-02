Montrez votre passion pour The Legend of Zelda en portant des produits dérivés

Les fans de Nintendo trépignent de joie à l’écoute du nom Zelda. De son vrai nom, The Legend of Zelda, cette saga est l’un des jeux les plus connus dans l’univers des jeux vidéos. Le Surmonde ou Overworld est le point focal de la majorité des séries de The Legend of Zelda. Le joueur est totalement libre de se mouvoir dans cet espace. On a de nombreux Overworld, mais il y en a un qui revient sans cesse : Hyrule, le royaume de la Princesse Zelda.

Link et ses aventures



Le monde d’Hyrule est le principal royaume imaginaire de ce jeu. Les Gamers, novices comme expérimentés, sous la bannière du héros, Link, vont à la quête des donjons et les explorent. L’objectif est de résoudre les énigmes, chaque réussite donne droit à des cadeaux ou facilitent l’accès à d’autres lieux. La majorité des volets présentent Link qui doit affronter le seigneur du Mal, Ganondorf et sauver la fille du roi d’Hyrule, la Princesse Zelda.

The Legend of Zelda favorise aussi de multiples quêtes secondaires où les joueurs sont tenus par exemple de retrouver les objets ou de prendre part à de légers jeux d'adresse. Des quêtes non obligatoires, mais qui sont d'un apport indéniable pour un avancement rapide dans l'objectif principal. L'objectif qui consiste à sauver la princesse ne change pas, de même que celui de récupérer une Épée de Légende ou de trouver une Triforce. Cependant, il ne faut pas oublier que les méchants comme Ganondorf sont proches.