“Mort de rire”, le spectacle-cabaret à voir au TNN du 28 au 30 décembre

Et si on finissait l’année dans un éclat de rire en allant au théâtre ? C’est ce que propose le Théâtre National de Nice avec Mort de rire, un joyeux spectacle-cabaret mis en scène par Muriel Mayette-Holtz qui réunit sur scène la troupe du TNN et les apprentis-comédiens de l’ERCAM (Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille).