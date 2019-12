Noël & préjugés, un roman des éditions Charleston

Noël & préjugés est un roman collectif, paru aux éditions Charleston, en octobre 2019. Une ou plutôt plusieurs histoires, six personnages, un même roman, de la magie de Noël, le hasard, un réveillon, de la romance, de l’humour…

Pour Eva tout avait pourtant bien commencé. Le jour où sa sœur préférée, Juliette, lui avait annoncé qu’elle souhaitait déjeuner avec elle pour lui donner son cadeau de Noël en avance, elle ne s’était pas méfiée. La jeune femme était impatiente, elle aimait recevoir des cadeaux, autant qu’elle aimait en offrir. Lorsqu’elles se sont retrouvées, Juliette avait tendu immédiatement une grande enveloppe argentée à sa sœur. Il y avait la photo d’un château de conte de fées, qui était perché au sommet d’une montagne scintillante de neige. Au-dessus de l’image, il y avait un message « bon pour un séjour de princesse au château d’Aiguebelle ». Eva a tout de suite pensé à un séjour de rêve avec sa sœur, avec les restaurants en altitude, les raclettes, les soirées de confidences, le chocolat chaud…

Ce sont six nouvelles qui sont à découvrir et à lire. La première est pour le Noël de 2014, et ainsi de suite, chaque année, jusqu’en 2019. La lecture est plaisante et ainsi bien découpée. Des histoires plaisantes, avec cette ambiance de fêtes de fin d’année très appréciable, un brin féérique. Les histoires ont un point commun, une ancienne édition d’Orgueil et Préjugés, qui va donc passer de main en main, entre les personnages. Le roman est empreint de romance, d’humour, de magie, émouvant, entre bonheurs, désillusions et mésaventures. La lecture fait du bien, légère, simple et efficace.

Noël & préjugés est un roman original un recueil de six histoires, qui se suivent, par six auteurs différents. La magie de Noël, la romance, les voyages, l’amour, les bonheurs, comme les mésaventures, sont à retrouver dans cet ouvrage drôle et plaisant.