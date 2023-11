Offrez le grand imagier animé de la ferme aux touts petits !

Attention, jeunes explorateurs ! Larousse Jeunesse débarque avec une nouveauté qui va vous transporter directement dans le monde fascinant de la ferme : “Le grand imagier animé de la ferme”. Ce n’est pas un simple imagier, c’est une véritable aventure éducative qui attend les tout-petits !

Conçu spécialement pour éveiller les sens des jeunes esprits, cet imagier est un passeport pour la découverte des trésors de la ferme. Animaux bavards, fruits juteux, légumes colorés, outils bricoleurs et véhicules agricoles en action – tout y est pour une immersion totale dans l’univers rural.

Mais ce qui rend cet imagier unique, ce sont les devinettes malicieuses et les volets à soulever qui peuplent chaque page. Ces éléments interactifs invitent les enfants à une découverte active, transformant chaque page en un jeu captivant. C’est un safari de la connaissance où chaque recoin cache des surprises et des apprentissages.

Un voyage ludique au cœur de la ferme

Ce livre est un festival visuel ! Avec ses 200 photos éclatantes et ses dessins amusants, il capture l’attention des petits et les guide dans un apprentissage joyeux et intuitif. Chaque image est une fenêtre ouverte sur le monde de la ferme, offrant aux enfants l’occasion d’observer, de comprendre et d’enrichir leur vocabulaire de manière naturelle et divertissante.

L’imagier n’est pas seulement un outil d’apprentissage, c’est un compagnon de jeu. Il stimule la curiosité, encourage l’interaction et favorise l’éveil des sens. Les enfants ne se contentent pas d’apprendre ce qu’est un tracteur ou comment pousse une carotte ; ils vivent une expérience où chaque découverte est un jeu, chaque photo une histoire, et chaque page un nouveau monde à explorer.

“Le Grand Imagier Animé de la Ferme” de Larousse Jeunesse est un incontournable pour les jeunes curieux. C’est une invitation à plonger dans l’univers passionnant de la ferme, avec une touche de magie et beaucoup de rires.

Alors, prêts pour une aventure ludique au cœur de la campagne ?

