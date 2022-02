On a rencontré Kev Adams co-scénariste de “Maison de Retraite”

Partagez





“Maison de Retraite” est sorti depuis plus d’une semaine, pour nous l’occasion de revenir sur notre rencontre avec Kev Adams, qui a co-écrit ce film, un brin mis à mal par la critique, mais relativement bien suivi par un public, résolument fan de l’humoriste !

Le film récolte auprès du public, un bon enthousiasme, Kev Adams confirme son talent d’humoriste-acteur, mais il nous dévoile un vrai talent de scénariste. En vrai, Thomas Gilou le réalisateur, s’est beaucoup appuyé sur les observations de Kev Adams, qui durant de long mois, a pu s’immerger dans des maisons de retraite, afin d’élaborer une écriture sensible, certes humoristique, mais jamais vulgaire dans les dialogues. Le film “Maison de Retraite” tient bien la route du 7ème art, on rit beaucoup et on s’amuse bien de voir un Gérard Depardieu “Nounours & Bougon”.

Synopsis : À la suite de dégâts dans un supermarché et d’un comportement jugé agressif envers une personne âgée, Milann, un trentenaire immature et instable, est condamné à soixante jours de travaux d’intérêt général dans un Ehpad. C’est à reculons qu’il se rend à la Maison des Mimosas, à Louveciennes, tant cet univers lui semble étranger. Son rôle de missionnaire social, devra prendre en compte l’unité des retraités, c’est sans compter que le jeune Milann, renversera la situation et oeuvrera pour le bien de tous.

Depuis la sortie du film, le directeur général d’Orpea a été limogé, et le staff des dirigeants ont été convoqué ce 1er février par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, qui vient d’annoncer, ces jours-ci, le lancement d’une enquête administrative et d’une enquête financière.

Bref le film arrive peut-être au bon moment de l’histoire des maisons de retraite. Mais Les Fossoyeurs pointent aussi les défaillances de l’État : Directement impliqué dans le financement de ces établissements, il n’en est pas moins resté sourd aux alertes lancées par des familles de résidents, ces dernières années, malgré les alertes sur le sujet.

“Maison de retraite” est un long-métrage qui a pour mérite, de dynamiter les faux semblants, sur les retraités inactifs dans ces établissements. On retrouve dans le film de Thomas Gilou, un vrai casting de joyeux comédiens…

La distribution des rôles de résident vaut au film des pans de rire, grâce à l’effet “équipage”, comme lorsque Gérard Depardieu montre à Milann (Kev Adams) les rudiments de la boxe, que Mylène Demongeot décrypte pour lui les bases de relations, basées sur le bon esprit ou que Jean-Luc Bideau lui raconte sa passion empêchée pour le théâtre. Les réparties entre les acteurs fonctionnent bien, et là est l’essentiel.

Marthe Villalonga et Daniel Prévost incarnent un couple cabotin, mutation, des troubles de la mémoire. Liliane Rovère est tout à fait dans sa place de la turbulente retraitée rigolote.Bien vu, le rôle principal de Kev Adams, qui s’en tire honorablement face à eux, ses talents de comédien, font que la machine du rire, fonctionne bien.

“Maison de Retraite” surfe sur le fond d’enquête du journaliste d’investigation…

C’est une nouvelle qui a fait sensation : paru le mercredi 26 janvier, Les Fossoyeurs (éd. Fayard) https://www.amazon.fr/Le-système/dp/2213716552 en est déjà à sa sixième réimpression et a été tiré à 115 000 exemplaires. Son auteur, le journaliste indépendant Victor Castanet, a enquêté pendant plus de trois ans pour mettre au jour une réalité terrifiante : Le système de certaines maisons de retraite est dénoncé, donc systémique, la gestion des Ehpad du groupe français Orpea, leader mondial de la gestion de la dépendance, est montrée du doigt.

Dèjà plus de 140 000 entrées, depuis sa sortie, le film explose les compteurs des pronostics, d’après nos calculs, les 700 000 sièges seront atteints, avec “Maison de Retraite”. L’interview et la rencontre reste à découvrir en vidéo, ci-dessous.

