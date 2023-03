On n’est jamais à l’abri… d’une nouvelle joie, signé Yor Pfeiffer

On n’est jamais à l’abri… d’une nouvelle joie, premier roman de Yor Pfeiffer, est paru en janvier 2023 aux Editions Jouvence. Un récit Feel good captivant et lumineux !

Dans cette chambre d’hôpital, se retrouvent trois individus, trois parcours, trois écorchés. Chacun gère son passé à sa manière. Nous y découvrons le « vieil élégant » et la « rouquine » qui n’ont de cesse d’échanger sur la vie, leurs vies, devant Jeff, cet observateur et commentateur silencieux.

Particulièrement aigri, ce dernier a survécu à une chute, mais se retrouve immobilisé sans pouvoir parler. Quoi de mieux pour ce financier sans vergogne pour faire un point et entamer sa métamorphose ?

Ce sont trois façons de voir la vie que tout oppose, mais qui résonnent. Et cette belle complicité naissante nous va droit au cœur. En effet, ce huis clos les amènes à se raconter, se rencontrer, évoluer et pacifier leurs histoires.

On n’est jamais à l’abri… d’une nouvelle joie, c’est avant tout une rencontre, des destins qui s’entremêlent pour mieux se retrouver.

La joie enveloppe l’angoisse de vivre, la bienveillance illumine l’amertume. Et on se laisse porter face à ces échanges d’une douceur réconfortante et vivifiante qui invitent à l’introspection ; nous permettant, à nous aussi, d’adoucir notre quotidien et de profiter… d’une nouvelle joie.

Yor Pfeiffer est aujourd’hui auteur-compositeur-interprète, écrivain et chroniqueur pour les magazines Happinez et Chemins.

