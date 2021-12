Oxybul – Des jeux tout-en-un, mixtes, simples pour l’éveil

Oxybul, marque française de distribution de jeux et jouets ludo-éducatifs, présente quelques jeux et jouets, pour petits et grands, pour ce Noël. Des produits de qualité, adaptés à tous les enfants, de l’éveil des tout-petits, à l’apprentissage des plus, grands, tout le monde trouvera un jeu ou jouet fait pour lui.

Oxybul est une marque française de distribution, spécialisée dans les jeux et jouets ludo-éducatifs. Une marque qui propose aussi ses propres jeux et jouets, pour éveiller et développer tous les talents de tous les enfants. Ainsi, les produits accompagnent les petits et grands, dans leur quotidien, à travers le jeu, pour inventer, créer, observer, manipuler, apprendre et grandir.

Parmi le large choix de jeux et jouets, France Net Infos a décidé de vous faire découvrir le jouet de 8 blocs découvertes en bois, de la collection Mani-bul.

Le coffret

Le coffret est simple, cartonné, permettant ainsi d’être recyclé. A l’intérieur huit blocs de découvertes en bois sont à découvrir et manipuler, et une notice est à retrouver. Pour les enfants, à partir d’un an, les blocs proposent différentes manipulations, pour éveiller la sensorialité. Ils sont légers, faciles à prendre en main, de différentes formes, couleurs et suggèrent différentes activités. Le triangle est plutôt là pour la texture, avec les crans de chaque côté. Il y a un tourner-visser, qui plaira beaucoup, et un miroir qui fascinera. Le kaléidoscope fera son effet, aussi, pour les plus grands, qui arriveront à comprendre qu’il faut fermer un œil, pour mieux voir ! Trois petits carrés pivotent, sans jamais se détacher les uns des autres, tout comme un dé, aux deux parties comme un puzzle à assembler. Un carré est texturé de feutrine sur un côté, et un rectangle laisse apparaitre deux billes derrière une vitre.

Le jeu

Les huit blocs sont différents, offrant des expériences uniques, sensorielles et variées, à manipuler, mais aussi à assembler. En effet, au-delà de la manipulation de chacun, les éléments peuvent aussi être assemblés, empiler, pour créer différentes tours, maisons, et travailler la dextérité, l’habileté, la patience, la motricité fine… Les premiers apprentissages sont encouragés par ce coffret fort sympathique, qui est aussi évolutif, car il y a tellement à découvrir, que les enfants apprendront chacun à leur rythme, et pendant un petit bout de temps. S’efforçant parfois, pendant quelque temps que sur un bloc, pour aller découvrir, plus tard, un ou plusieurs autres blocs.

Le coffret de 8 blocs découvertes en bois, est un produit très complet, pour éveil les enfants et reste évolutif. La marque française Oxybul propose ici un jouet curieux, sensoriel et captivant, offrant différentes possibilités d’approche, pour éveiller les enfants. Un cadeau superbe, à glisser au pied du sapin de Noël, parmi tant d’autres…

