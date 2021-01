Qu’est-ce que la mode pudique Musulmane

De plus en plus en vogue, la mode pudique fait partie des tendances vestimentaires actuelles. En effet, de plus en plus de stylistes et de marques ont décidé de la promouvoir. Face à ce succès, ne sommes-nous pas en droit de nous interroger dans un premier temps sur ce qu’est la mode pudique ? Ensuite, sur ce qui la caractérise ? Et enfin, la place qu’elle occupe dans la société actuelle ?

Qu’est-ce que la mode pudique ?

Généralement, le terme mode pudique ou Modest fashion est utilisé pour désigner une tendance vestimentaire fondée sur la décence. Enracinée sur un certain nombre de codes en partie religieux, la Modest fashion se refuse à toute ostentation et extravagance. Accordant une préférence aux vêtements longs et couvrants, elle rejette toute présentation sensuelle et obscène du corps humain.

Cette conception vestimentaire est partagée par :

• le Judaïsme ;

• le Christianisme ;

• l’Islam, etc.

De nos jours, le terme mode pudique se réfère à une tendance vestimentaire influencée par l’Islam.

Quelles sont les caractéristiques de la mode pudique ?

S’opposant à la mode féminine, la mode pudique prend son essor dans le milieu des femmes pratiquantes de la religion juive, chrétienne ou musulmane. L’une des grandes particularités de cette mode est qu’elle s’oppose à la mode sexy. Pour cette catégorie de femmes qui n’acceptent pas que les femmes soient dénudées et sexualisées, cette mode est le bien venu. Grâce à elle, elles peuvent se vêtir comme elles le souhaitent sans extravagance et désinvolture avec une robe musulmane .

Pour plus de pudeur, les vêtements conçus selon cette mode ne laissent rien paraître des épaules, de la poitrine, des hanches, de la silhouette, etc. Ainsi, elle conduit à :

• s’habiller avec des vêtements qui recouvrent l’entièreté de la poitrine et des épaules ;

• avoir une préférence pour les vêtements plus amples qui couvrent les hanches et cachent la lingerie.

Selon ces exigences, une femme devra se complaire dans le port de robes longues. Un autre aspect important de cette mode est son exhortation au naturel et à la sobriété. D’où son exhortation à user de peu de bijoux et de maquillages pour sa parure.

Quelles place occupe la mode pudique dans la société actuelle ?

Bien que faisant l’objet de nombreuses polémiques, la mode dite pudique conquiert de plus en plus de personnes. Même les femmes non pratiquantes sont séduites par son originalité et sa sobriété. À ce jour, son succès est sans égal.

Au vu de ce succès, de nombreux acteurs dont de grandes maisons de marques ont décidé de s’y investir. On retrouve donc à la suite de Fiziwoo, des grandes marques comme Dolce & Gabbana qui ont décidé de commercialiser de longues tuniques et des voiles, Marks & Spencer qui se sont investies dans la vente de burkinis qui couvrent la totalité du corps à l’exception du visage, des mains et des pieds. Nike pour sa part a mis sur le marché un hijab de course.

Bref, la mode pudique est devenue très populaire et occupe une place de choix au niveau du marché international de la mode. Son essor et sa fulgurance s’aperçoivent chaque année dans des défilés de mode organisés en son honneur.