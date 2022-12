Qui profite le plus de la coupe du monde de foot 2022

On ne parle pas seulement de cette coupe du monde d’un point de vue sportif. Elle fait beaucoup parler d’elle, à cause de l’énorme somme qui a joué un rôle décisif dans cet événement. On parle de prix record de la FIFA, mais aussi de qui a gagné combien durant le championnat.

Le plus grand gagnant

La base des revenus de la FIFA est la Coupe du monde. Comme le montrent les derniers calculs, chaque Coupe du monde suivante les génère à un niveau de plus en plus élevé. Les bénéfices des récents championnats organisés en Russie ont également largement dépassé les attentes. Selon les chiffres officiels pour 2015/2018, la FIFA a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars, soit 5,65 milliards d’euros, et ses réserves sont passées à 2,74 milliards de dollars (2,42 milliards d’euros). Les revenus de la Coupe du monde de cette année devraient être encore plus élevés. Les revenus des droits de diffusion s’élèvent à eux seuls à 2,6 milliards de dollars, selon les estimations de la FIFA.

D’énormes revenus des bookmakers

Selon les analystes de Barclays plc, des paris allant jusqu’à 35 milliards de dollars seront placés pendant la Coupe du monde 2022. Cela signifie une augmentation de 65 % par rapport à la Coupe du monde précédente. L’une des raisons est que la Coupe du monde au Qatar est pleine de surprises cette année. Les grandes surprises ont été les victoires de l’Arabie saoudite avec l’Argentine, du Japon avec l’Allemagne ou du Maroc avec la Belgique, ainsi que des nuls, comme la Pologne avec le Mexique ou l’Allemagne avec l’Espagne. Du point de vue du bookmaker, cependant, il ne s’agit pas seulement de calculer la marge la plus élevée possible. Plus les résultats sont imprévisibles, plus vous avez de chances d’engager vos joueurs potentiels. Il n’y a pas encore de données officielles sur les bénéfices des bookmakers polonais, mais compte tenu de la tendance mondiale, les meilleurs sites de paris sportifs en France enregistrent des bénéfices record.

La coupe la plus chère de l’histoire

Selon les calculs, le tournoi au Qatar pourrait coûter plus cher que l’organisation des 21 championnats précédents combinés. Selon divers rapports et avis d’experts, les coûts dépasseront largement la somme de 200 milliards de dollars. A titre de comparaison, les deux derniers tournois ont été les plus chers de l’histoire de l’événement. Cependant, les deux championnats, au Brésil (2014) et en Russie (2018), ont coûté moins de 15 milliards de dollars. La société de conseil américaine Front Office Sports, qui s’occupe du financement du sport, estime les coûts à 220 milliards de dollars. Hassan Al Thawadi, chef du comité d’organisation de la Coupe du monde, affirme que l’infrastructure a coûté à elle seule plus de 200 milliards de dollars. Toutefois, il est fort probable que les véritables coûts ne seront jamais divulgués.

Des records d’audience

Malgré la volonté de beaucoup de Français de boycotter cette coupe du monde, plus que controversée. Les fans de football n’ont pas pu résister. Les audiences ont explosées avec deux record de l’année 2022 pour TF1 avec 14,32 millions de téléspectateurs lors du matche de l’équipe de France contre la Pologne. Ce qui est davantage que les huitième de finale de 2018 qui avaient attirés 12,5 millions de téléspectateurs.

Des profits, mais à quel prix ?

Malheureusement, le plus gros prix a été payé par les employés. Déjà en février de l’année dernière, le journal britannique “The Guardian” a rapporté qu’au cours des deux dernières années seulement, environ 6 500 personnes sont mortes au Qatar. Employés d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka. Les experts des droits de l’homme disent qu’une grande partie de ceux qui sont morts à cause des conditions de travail sont venus au Qatar spécifiquement pour travailler sur les investissements de la Coupe du monde.