“Qui se cache ici ?”: La collection de Véronique Petit aux Éditions Lito

“Qui se cache ici ?” est une collection de quatre livres flaps à retrouver aux Éditions Lito. Véronique Petit nous raconte l’histoire des animaux sauvages, de la ferme, de la mer ou encore de la forêt grâce à un système de fenêtre à soulever. Les petits à partir de 1 an vont beaucoup s’amuser !

La série des “Qui se cache ici ?” se compose de 4 livres robustes de taille idéale pour les petites mains de bébé. Ils sont imprimés sur papier glacé de façon à ce que les illustrations de Véronique Petit ressortent encore plus. Les couleurs vives attireront l’œil du petit qui se laissera guider au fil des pages. La collection est très réussie.

“Mais où sont passés les animaux de la ferme ?”



Les enfants vont aimer se retrouver en immersion dans un lieu qui les fascine tant : la ferme. Et il s’en passe des choses ! Il leur suffira de jeter un coup d’œil derrière le buisson, dans la remorque ou encore tout en haut de l’arbre. Ils feront la connaissance d’un âne aux grandes oreilles, de poissons rouges sympathisant avec des canetons ou encore d’un adorable cochon.

“Mais où sont passés les animaux sauvages ?”



Et si on quittait un peu notre compagne pour une destination bien plus sauvage : la savane. Dans celui-ci, les couleurs sont magnifiques et dépaysantes pour le coup. Le tout-petit va découvrir un univers bien loin de son quotidien et fera la connaissance d’animaux tels que le flamant rose, le toucan ou encore le panda roux.

“Mais où sont passés les animaux de la mer ?”



Prêt pour un plongeon à la découverte de ce qui se cache au fin fond de l’océan ? Dans ce livre, les flaps prennent des formes adorables : algues, fleurs, branches, rochers, escargots. Le bleu vivifiant ainsi que les couleurs éclatantes des coraux se mélange à merveille. Le lecteur fera la connaissance d’un poisson-clown, d’une tortue marine ou encore d’un bernard-l’hermite.

“Mais où sont passés les animaux de la forêt ?”



Les animaux aiment se cacher dans la forêt à tel point qu’il n’est pas toujours évident de les retrouver. Les enfants vont aimer fouiller à gauche et à droite et faire la connaissance d’adorables animaux : renards et renardeaux, une famille de rouge-gorge ou encore un lièvre au regard amusé. Une promenade ludique à observer les beautés que réserve la nature derrière les buissons, dans les arbres ou encore dans le champ de tournesols.

Les livres “Qui se cache ici ?” aux Éditions Lito sont disponibles au prix tout doux de 8 € dans toutes vos librairies.