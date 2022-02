Quincaillerie professionnelle à Paris : découvrez l’offre Legallais

Vous êtes professionnel du bâtiment et vous cherchez des produits techniques et performants pour vos chantiers ? Legallais est le premier fournisseur de matériel pour artisans, sociétés, groupes hôteliers, industries et tout professionnel de seconde œuvre. Nous vous accueillons dans nos points de vente à Paris et en régions.

Legallais : quincaillerie à Paris en B2B

Huit univers professionnels

Professionnel du bâtiment, Legallais vous invite à pousser les portes de l’une de ses deux quincailleries à Paris ou à visiter son site internet. Vous y trouverez une offre étendue de plus de 50 000 produits techniques de qualité pour tous vos travaux d’aménagement et d’habillage :

bâtiment ;

agencement ;

plomberie ;

électricité ;

consommables ;

outillage ;

matériels ;

protection.

Des conseils d’experts

En boutique, nos vendeurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Connaissant parfaitement les spécificités de chaque corps de métier, ils vous apportent leurs conseils d’experts pour faire votre choix parmi plus de 600 marques. Grâce à nos produits innovants, vous valorisez votre savoir-faire par un rendu optimal.

Une livraison simple et rapide

Nous préparons votre commande dans l’heure pour les 7 000 produits en stock permanent. Pour les autres fournitures, notre plateforme optimisée vous garantit une livraison à J+1 (à votre adresse, en point-relais ou dans l’un de nos 26 points de vente en France).

Premier distributeur pour les professionnels

Legallais : une entreprise au savoir-faire reconnu

Depuis la création de sa première boutique en 1889, l’entreprise Legallais s’est adaptée aux évolutions du marché. Elle fournit à ses clients les meilleurs produits techniques. Retrouvez toutes nos gammes sur notre site internet, accessible et rapide, ou consultez nos offres à tout moment sur notre application.

Legallais s’engage pour la qualité et le développement durable : les performances de notre entreprise sont certifiées par les labels ISO 9001 et ISO 14001.

Offre exclusive de produits techniques performants

Legallais vous propose une offre exclusive fabriquée par des industriels de renom :

– les produits Itecma pour la lubrification, le dégraissage, la désinfection, le nettoyage et l’entretien, dans tous les secteurs industriels et du bâtiment ;

– la gamme Acopex Alu, gamme multicouche de tubes et raccords polyvalents, utilisables à la fois pour la plomberie et pour les installations de chauffage.

Ces produits sont distribués uniquement chez Legallais.

La marque Legallais

Pour vous satisfaire, nous avons développé nos propres produits. La marque Legallais, ce sont plus de 1 000 références conçues par des fabricants sélectionnés. Vous y trouverez des fournitures de qualité au tarif le plus juste. Essayez-les ! Vous êtes 100% satisfait : en cas de réclamation, le produit vous est repris. Avec notre marque, vous optez pour des fournitures responsables achetées en toute confiance.

Venez découvrir toutes nos offres en quincaillerie. Dans les 26 points de vente Legallais, nos vendeurs experts vous attendent pour vous conseiller et devenir vos meilleurs partenaires.