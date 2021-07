Réparation automobile : quand remplacer le hayon

Transporter des marchandises avec un véhicule nécessite souvent un équipement adapté, surtout quand celles-ci sont volumineuses et encombrantes. Parmi les véhicules utilisés figurent les voitures avec hayon, qui sont justement destinées à faciliter la réalisation de cette tâche. Cependant, au fil du temps l’état du hayon peut se dégrader, en fonction de la durée de vie liée à sa conception et à son usage. Sa dégradation prématurée peut aussi être causée par une collision, par exemple. Il faut alors procéder à la réparation, voire au remplacement de cet équipement. Quand alors remplacer le hayon ? Comment procéder ? Vers quels spécialistes se tourner ? Tous les détails dans cet article.

Qu’est-ce qu’un hayon et quelle est sa fonction ?

Une voiture avec hayon se compose d’un coffre dont l’unique porte s’ouvre de manière verticale, bien souvent de bas vers le haut. Elle se compose d’un bloc comprenant à la fois la lunette arrière et la porte d’ouverture. Le dispositif de dégivrage ainsi que l’essuie-glace complètent cet ensemble.

Pour un poids lourd, et généralement les cargos, c’est un système de levage en porte-à-faux. Un hayon élévateur est donc un système disposé à l’arrière de la caisse d’un camion qui permet de soulever de lourdes charges et d’effectuer les manutentions.

Le vérin de hayon, ou encore vérin de coffre, se présente comme une longue tige dont la pression permet à la porte de s’ouvrir, d’être attirée vers le haut et de rester en hauteur. Avec le temps, le vérin s’use et il peut s’avérer nécessaire de le remplacer.

Pour les voitures légères, comme c’est le cas de la majorité des berlines, le hayon est utile pour les véhicules dont la fonction est aussi de transporter des objets dont le volume est encombrant, en particulier au niveau de leur hauteur.

À noter que grâce à l’avancée des technologies, l’ouverture télécommandée du hayon devient possible et est maintenant assez répandue.

Hayon de voiture défectueux : quand une pièce d’occasion est-elle nécessaire ?

Généralement ce sont les vérins, indispensables au bon fonctionnement du hayon, qui présentent des défaillances. La défaillance des pièces se constate souvent par le fait qu’en ouvrant le hayon, un effort manuel considérable est nécessaire pour le soulever. Un bruit inhabituel ou un grincement peut se présenter et il arrive que le hayon ne se tienne plus correctement en hauteur.

Mais d’autres situations peuvent nécessiter le remplacement de cet élément. Un hayon peut devenir défectueux à la suite d’une collision ou bien encore du fait de l’usure : pour remplacer votre équipement, il vaut mieux alors se tourner vers un professionnel reconnu comme Reparcar, spécialisé dans la vente de pièces d’occasion pour voitures.

Quand faut-il remplacer le hayon ?

Le remplacement du hayon n’est pas impératif s’il s’agit d’une simple panne des vérins hydrauliques. Le changement de ces pièces permet de rétablir son bon fonctionnement. Une petite réparation peut s’opérer également dans le cas d’une bosse, d’une éraflure ou encore d’un choc rattrapable avec une intervention locale.

Voici quelques situations qui doivent cependant attirer votre vigilance.

Lors d’une collision à l’arrière de la voiture, la déformation du hayon peut provoquer le mauvais fonctionnement de celui-ci. Cette déformation est palpable et visible à l’œil nu.

du hayon peut provoquer le mauvais fonctionnement de celui-ci. Cette déformation est palpable et visible à l’œil nu. La brise de l a lunette arrière nécessite un remplacement.

nécessite un remplacement. L’usure peut provoquer une corrosion de l’équipement qui peut générer de la rouille ou une dégradation des peintures.

Toutefois, dans le souci de garder un hayon en bon état, ou encore dans le cas d’un bris de vitre, le remplacement est souvent obligatoire si l’usure de cet équipement est considérable (présentation de rouille importante). C’est également valable si celui-ci a subi une collision entrainant sa déformation. Le concours d’un spécialiste est alors nécessaire pour assurer son remplacement.

Comment remplacer les vérins du hayon ?

Comme évoqué plus haut, le hayon est maintenu par des vérins, des bras télescopiques qui se déploient pour lui permettre de s’ouvrir et qui le maintiennent ouvert. Mais la répétition de cette opération peut provoquer leur usure. Ils peuvent alors ne plus fonctionner correctement.

Pour les remplacer, il faut suivre plusieurs étapes :

Achetez vos nouveaux vérins en vous assurant qu’ils sont bien similaires aux anciens au niveau de la longueur et du format

Maintenez le hayon en position ouverte avec l’aide d’une autre personne, ou encore en utilisant une barre métallique ou un tasseau en bois

Retirez les anciens vérins en utilisant un tournevis plat pour se défaire des clips de maintien de chacun

pour se défaire des clips de maintien de chacun Nettoyez les ergots et appliquez-y un peu de graisse pour un fonctionnement optimal et suffisamment silencieux

Placez vos nouveaux vérins à l’emplacement des anciens et dans le même sens (!)

Clipsez fermement chacun d’eux à son point d’attache

Cette opération de remplacement ne devrait vous prendre que quelques dizaines de minutes suivant votre niveau en mécanique.

Où trouver les pièces de rechange pour votre véhicule ?

Concernant les pièces de rechange, les options sont multiples. Vous pourrez trouver des pièces neuves auprès des boutiques spécialisées. Malgré leur parfait état, leur prix peut cependant en décourager plus d’un.

Les pièces d’occasion quant à elles sont des pièces détachées, c’est-à-dire extraites d’autres voitures (en panne, endommagées, accidentées…). Par leurs coûts plus accessibles, elles répondent souvent davantage aux attentes des automobilistes. De nombreuses boutiques se spécialisent d’ailleurs dans ce domaine. De plus, ces pièces sont souvent encore en excellent état. On peut même trouver des pièces presque neuves.

Se tourner vers un revendeur de pièces d’occasion auto

À l’heure actuelle, les pièces contrefaites sont malheureusement légion. Ne répondant pas aux normes et vendues à bas prix, il ne s’agit que de copies des pièces d’origine. Elles sont alors très fragiles et ont une durée de vie très courte.

Si l’on peut trouver des revendeurs de pièces d’occasion un peu partout, le mieux est de recourir aux professionnels possédant des pièces de différents modèles et répondant aux normes. Il est conseillé de se rapprocher directement de sites spécialisés et reconnus dans la vente de pièces d’occasion automobiles sur internet. Vous pourrez y trouver facilement toutes les pièces détachées pour voitures, quels que soient les marques et les modèles, par exemple des phares, rétroviseurs, moteurs, carrosseries, équipements en tout genre… Les pièces sont fiables, assurées d’origine et les prix sont à la portée des automobilistes.

Soucieux de la satisfaction des clients, ces plateformes favorisent un bon rapport qualité-prix. De plus, vous pouvez bénéficier de nombreux conseils auprès de ces prestataires dans le choix de votre hayon d’occasion.