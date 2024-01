“Tout pour Agnès” la série sur l’affaire Agnès Le Roux avec Michèle Laroque sur France 2 : interview

La disparition d’Agnès Le Roux, fille de la propriétaire du Palais de la Méditerranée, le prestigieux casino de Nice, avait défrayé la chronique en 1977. Encore aujourd’hui, nombreux sont les Niçois qui se souviennent de cette affaire criminelle pas comme les autres puisque le cadavre de la jeune femme n’a jamais été retrouvé. Peu de temps avant qu’elle ne disparaisse, elle entretenait une liaison avec Maurice Agnelet, homme de confiance de sa mère, un avocat plus âgé qu’elle, séducteur, mystérieux, et loin d’être toujours honnête. Rapidement, il apparaît comme le premier suspect et il va être condamné pour assassinat, à deux reprises.

L’argent, l’amour, le pouvoir, la corruption, la mafia sur fond de guerre des casinos, la Côte d’Azur : tous les ingrédients ne sont-ils pas réunis pour que cette histoire tragique soit transposée à l’écran ? En 2014, André Téchiné réalisait L’homme qu’on aimait trop avec Catherine Deneuve, Adèle Haenel et Guillaume Canet dans les rôles-titres. Vincent Garenq, (à qui l’on doit “Le mensonge”, la mini-série sur l’affaire Christian Iacono, l’ancien maire de Vence accusé de violences sexuelles par son petit-fils) s’est emparé à son tour de l’affaire Le Roux en réalisant une mini-série de quatre épisodes. Après Paramount+, “Tout pour Agnès” sera diffusée sur France 2 à partir de lundi 8 janvier. Pour incarner Renée Le Roux, il a fait appel à Michèle Laroque. La comédienne, niçoise elle-même, s’avère très convaincante dans ce qui semble être l’un de ses meilleurs rôles. C’est le comédien Yannick Choirat qui prête ses traits à Maurice Agnelet. Quant à Agnès Le roux, cette jeune femme un peu naïve et follement amoureuse, elle est interprétée par Marie Zabukovec, véritable révélation de la série. Outre cet excellent casting, ce qui fait la réussite de “Tout pour Agnès”, c’est aussi les choix de mise en scène et la reconstitution d’une époque, la fin des années 70, sur une Côte d’Azur où règne l’argent, sur fond de guerre des casinos.

De nombreux Niçois ont eu la chance de découvrir en avant-première les deux premiers épisodes de “Tout pour Agnès” lors de la dernière édition du Festival Cinéroman, en présence du réalisateur Vincent Garenq et de Michèle Laroque, Marie Zabukovec et Yannick Choirat. Une réussite selon ces premiers spectateurs qui se sont dit impatients de voir les deux épisodes suivants. C’est à l’Hôtel Négresco, situé non loin du Palais de la Méditerranée sur la Promenade des Anglais, que nous avons rencontré le réalisateur et les comédiens lors d’une conférence de presse.

France Net Infos : Vous aviez déjà adapté à l’écran l’affaire Iacono. Les faits divers vous inspirent ?

Vincent Garenq : J’adore les histoires vraies ! Ce sont des matériaux que j’adore. Quand on trouve une bonne histoire vraie, ça peut faire une belle série. J’avais tourné à Nice il y a trois ans quelques scènes de “Le Mensonge” sur l’affaire Iacono avec Daniel Auteuil. J’avais envie de revenir. Et puis, je sentais qu’il y avait quelque chose à faire cinématographiquement parlant sur l’affaire Le Roux. Il y a une tragédie chez les Le Roux mais aussi chez les Agnelet. Tout le monde perd dans cette histoire. C’est l’humanisme derrière cette histoire qui m’a plu aussi.

France Net Infos : Avez-vous pensé tout de suite que le format d’une mini-série était le plus adapté pour cette histoire ?

Vincent Garenq : C’était évident ! Avec une affaire aussi complexe, on a le temps de rentrer au coeur de l’histoire en racontant notamment comment Agnelet entre dans la famille Le Roux. Je sais que Téchiné a fait un film sur cette histoire mais, volontairement, je ne l’ai pas vu. Quand son film est sorti, les mini-séries de 4×52 minutes n’existaient pas ou il y en avait très peu. Aujourd’hui, selon l’histoire que l’on souhaite raconter, on se pose la question sur le format.

France Net Infos : La série se déroule sur plus de quarante ans. Il faut donc faire des choix. Il n’y a que quatre épisodes. Comment avez-vous procédé ?

Vincent Garenq : J’ai pris les moments-clés. Les trois premiers épisodes se passent à peu près dans la même période, les années 70. Après, il y a des ellipses de 10, 15 ans. On fait de la fiction : il faut donc qu’il y ait du rythme et que le téléspectateur ne s’ennuie pas. Je trouve que le format 4×52 est très bien. Il est très cinématographique parce qu’il permet de développer sans tomber dans les défauts des séries qui paraissent sans fin.

France Net Infos : Michèle, vous interprétez un personnage à plusieurs âges de sa vie. C’était un challenge ?

Michèle Laroque : C’était la première fois que cela m’arrivait. Il y a un flashback en 1958 et on va jusqu’en 2003. J’ai eu droit à quatre heures de maquillage. Ce n’est pas ce que j’ai le plus apprécié ! Mais je reconnais que c’est assez génial de raconter toutes les émotions qui peuvent traverser un personnage sur tant d’années avec en plus une histoire très forte d’une fille et d’une mère. C’était un gros challenge mais j’ai beaucoup apprécié de travailler avec Vincent Garenq qui a à la fois un oeil intelligent et pudique sur les choses, même au moment où le drame est au plus haut.

France Net Infos : Vous êtes Niçoise. Quels souvenirs avez-vous de cette affaire ?

Michèle Laroque : Pas grand-chose. A la maison, on n’en avait pas parlé. J’allais au Palais de la Méditerranée pour des spectacles de danse. C’est plus tard que j’ai pris conscience de cette affaire.

France Net Infos : Yannick, Marie, comment avez-vous construit vos personnages ?

Yannick Choirat : Je me suis d’abord bien renseigné sur l’affaire que je connaissais très peu. J’ai vu un documentaire dans lequel Agnelet était interviewé par son fils. Il était déjà âgé mais j’ai pu me faire une idée de son point de vue de l’histoire. J’ai aussi lu des livres. Agnelet enregistrait tous ses coups de fil. C’était une mine pour moi. J’ai essayé de reconstituer une vérité parmi tant d’autres sur sa relation avec Agnès, avec Renée. Jouer un personnage comme celui-là, c’est très jubilatoire ! Il est très complexe, avec beaucoup d’ambiguïtés.

Marie Zabukovec : Pour Agnès, il n’y avait pas grand-chose, pas d’écrits particuliers, très peu de photos. Elle avait écrit des bouquins sur ce qu’elle ressentait à certains moments de sa vie. J’ai construit ce personnage par rapport à ce que disait sa mère et Agnelet sur elle.

Michèle Laroque : Il faut aussi tenir compte de l’époque. Renée Le Roux a un côté un peu tradi tandis que sa fille Agnès est plus libre. Ca ne lui fait pas peur de rencontrer un homme et de se marier avec lui trois mois après. Elle représente un peu cette vague de liberté qu’il y avait dans les années 70. Je les ai connues ces années-là !

France Net Infos : Renée est une femme déterminée, qui ne cesse de se battre pour connaître la vérité sur la disparition de sa fille. Comment l’avez-vous perçue ?

Michèle Laroque : Renée, c’est une championne. Tout ce qu’elle fait, c’est à fond ! Elle faisait du violon pendant douze heures par jour ! Elle était un peu une fille à son papa ; elle essayait toujours de lui plaire. Après, elle a été une femme à son mari dans le sens où il était plus âgé qu’elle. C’était une femme dévouée, obéissante. Elle culpabilise un peu parce qu’elle ne s’est pas suffisamment occupée de sa fille. Elle s’est surtout consacrée au casino et à ce qu’elle avait construit avec son mari. Et puis, c’est elle qui fait venir Maurice Agnelet et qui l’envoie balader. D’une certaine manière, elle a provoqué tout ce qui est arrivé après. Je pense que si elle n’a jamais lâché et qu’elle s’est battue jusqu’au bout pour connaître la vérité, c’est qu’il y avait en elle un sentiment de culpabilité.

“Tout pour Agnès”, une mini-série de 4x52minutes réalisée par Vincent Garenq avec Michèle Laroque, Marie Zabukovec, Yannick Choirat dès lundi 8 janvier sur France 2.