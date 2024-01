Mon vœu le plus sincère – Tome 1

Mon vœu le plus sincère est une webtoon, qui se découvre ici en version papier, paru aux éditions Kotoon, en octobre 203. Un premier tome de Kiri, qui présente une comédie sentimentale et dramatique, qui aborde plusieurs sujets sensibles, entre humour, romance et fantastique.

Api rentre chez elle. Avant d’ouvrir la porte, un chat vient se frotter à ses jambes. Elle ouvre la porte et demande au chat de se presser. Mais Luigi ne semble pas décidé. Le chat miaule, d’un air méprisant, mais finit par rentrer dans l’appartement. Api lui rappelle qu’elle est déjà bien gentille de le faire rentrer, alors qu’il n’est pas chez lui ! Elle commence à enlever son écharpe lorsqu’elle aperçoit un bandeau. Elle se demande ce que c’est, avant de comprendre qu’il n’est pas à elle. Ainsi, elle se dit que quelqu’un est entré chez elle par effraction et a oublié ça ! Api panique, puis rouspète le chat qui a déjà mis des poils sur le bandeau. Elle bascule, se tape la tête contre un mur. En ouvrant les yeux elle découvre un mec chelou grave vénère, ne possédant pas de jambes, mais de la fumée !

Le récit présente une jeune femme de vingt ans, qui va rencontrer un génie ! Alors qu’elle formule son unique vœu, il refuse expliquant qu’elle n’a pas besoin de cela et qu’elle doit trouver un autre souhait. Il décide de rester sur Terre pour l’aider à trouver son vœu le plus sincère… La vie d’Api va se retrouver quelque peu bousculée, avec des scènes improbables, des quiproquos et des personnages qui semblent se rapprocher ! L’héroïne, à la vie paisible, semble également cachée un passé douloureux. C’est ce qui se révèle petit à petit dans cette comédie dramatique, teintée de romantisme. La bande dessinée reste plaisante à lire, avec un humour décalé, qui ne plaira peut-être toujours pas à tout le monde. Le récit reste efficace, captivant, entre comédie et fantastique, avec des personnages qui vont se révéler, petit à petit. Le dessin est dynamique, expressif et agréable.

Mon vœu le plus sincère est le premier tome qui reprend un webtoon, de Kiri, paru aux éditions Kotoon. Une comédie dramatique teintée de fantastique, dans laquelle une jeune femme va devoir cohabiter avec un génie, pour tenter de trouver son vœu le plus sincère.

