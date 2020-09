Trouver un serveur Cloud de haute performance en ligne ?

Vous avez besoin de serveurs cloud abordables pour assurer une haute performance en ligne ? Pourquoi ne pas opter pour les services proposés par la société Serverspace. Cette société originaire d’Amsterdam met à votre disposition plusieurs offres de location de serveurs dédiés.

Des offres de serveurs dédiés abordables

Quels que soient vos besoins en serveur cloud, la société Serverspace.io met à votre disposition un panel de choix qui s’y adapte. Le cloud prend en compte toutes les charges de travail : développement, hébergement, création de bureaux virtuels complets et réseaux virtuels privés. Les offres de serveurs cloud proposés par la société vont de 8,80 euros à 72,50 euros.

La société propose 3 types d’offres pour des serveurs Linux et Windows à savoir : Basic, Normal et Mega. L’offre « Basic » est la plus abordable, disponible à 8,80 euros pour Windows avec un stockage de 10 Gb et à 15,40 euros pour Windows avec un stockage de 40 Gb. L’offre « normal » propose un prix tout aussi intéressant, soit 22,30 euros pour Linux avec un stockage de 20 Gb et 26,50 euros GB pour Windows avec un stockage de 50 Gb. En dernier, il y a l’offre « Mega » qui propose le plus de stockage, soit 40 Gb pour Linux à 64,10 euros et 100 Gb pour Windows à 72,50 euros.

Une gamme de serveurs cloud vStack

Serverspace met à disposition d’une nouvelle gamme de serveurs cloud pour Linux et Windows. Ces serveurs sont alimentés par la plateforme hyper-convergente de vStack. Pour rappel, vStack est la dernière nouveauté en plateforme technologique Open Source. Le vStack combine les possibilités proposées par les technologies comme le FreeBSD, l’hyperviseur Bhyve et le système de fichiers ZFS. L’utilisation de la gamme de serveurs cloud vStack procure plusieurs avantages dont l’absence de frais de commission. Cela permet de réduire 2 fois le cout de votre location de serveurs cloud. À cela s’ajoute une assistance rapide sur vStack.com.

Des lecteurs supplémentaires pour serveur cloud

Besoin d’ajouter des lecteurs pour vos serveurs cloud ? La société vous offre l’opportunité de connecter automatiquement des disques SSD supplémentaires pour tous les serveurs, et ce, quel que soit le système d’exploitation. Cette action peut se faire depuis les paramètres de la section « serveurs ». Un serveur peut être connecté à 4 disques supplémentaires dont la capacité peut aller de 10 Gb à 500 Gb. Pour un disque supplémentaire de 10 Gb, le cout est de seulement 0,9 euro par mois. Selon vos besoins, le volume du disque supplémentaire peut être étendu.