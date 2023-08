Zombie kidz est le roman jeunesse dont tu es le héros adapté du jeu culte du même nom. Un ouvrage de Fabien Clavel, paru aux éditions Rageot, en juillet 2023, qui propose une aventure immersive dans l’univers de Zombie kidz, en incarnant l’un des quatre personnages principaux.

Le roman débute avec le guide du chasseur de zombies, qui propose de mieux découvrir et comprendre l’ouvrage. Ainsi, il est expliqué que le livre est un livre dont les enfants sont l’héroïne ou le héros. Des symboles se trouvent présentés, pour mieux comprendre, par la suite, le déroulé de l’aventure et comment réagir. Ensuite, les quatre personnages trouvent leur présentation. Il y a Augustine, qui est spéciale, Arthur qui semble effrayé, Charlie, élève modèle et Henri qui reste un garçon discret. Suivant le personnage choisi, l’aventure débutera quelque peu différemment, mais malgré tout pendant le cours de français…

Le livre propose de vivre l’aventure, et de faire des choix, pour tenter de fermer toutes les portes de l’école. Une mission plutôt périlleuse, où il va falloir faire preuve de courage et d’intelligence ! Le roman oscille entre aventure et humour, rappelant réellement le jeu de société culte. Le texte est assez court, et donc plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs. Les explications données restent simples et claires, pour pouvoir avancer correctement dans l’aventure. Tous les ingrédients semblent réunis, pour vivre une belle aventure immersive et incarner les personnages, les uns après les autres, pour pouvoir fermer les quatre portails de l’établissement ! Le graphisme est plaisant, plutôt rond et coloré.

Zombie kidz – Sauve ton école ! est un roman dont tu es le héros, des éditions Rageot, adapté du célèbre jeu de société. Un livre plaisant et immersif, qui propose de vivre l’aventure en incarnant les quatre personnages à tour de rôle, pour tenter de sauver l’école d’une invasion de zombies.

Lien Amazon