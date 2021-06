Cinquième Set au cinéma le 16 juin : rencontre avec le réalisateur Quentin Reynaud et Alex Lutz

Pour rester dans l’ambiance du tennis et de Roland-Garros, à partir du 16 juin, le public pourra courir voir Cinquième set le film du réalisateur Quentin Reynaud avec Alex Lutz en ex grand espoir du tennis français, entouré de Kristin Scott Thomas et Ana Girardot.

Le synopsis : Jeune, Thomas Edison (Alex Lutz) était considéré comme l’un des plus grands espoirs du tennis français. Mais une défaite en demi-finale à Roland-Garros et plusieurs blessures l’ont fait peu à peu descendre dans les classements. A 37 ans et désormais professeur de tennis dans le club que dirige sa mère (Kristin Scott Thomas), il est bien décidé à participer à Roland-Garros et à réussir ainsi le dernier défi de sa carrière, malgré les réticences de sa mère et de son épouse (Ana Girardot), elle-même ex-championne de tennis.

Cinquième Set aurait dû sortir au cours du dernier trimestre de l’année dernière. Le réalisateur Quentin Reynaud accompagné d’Alex Lutz, étaient venus présenter le film en avant-première au Pathé Gare du Sud de Nice en octobre dernier. A cette occasion, nous les avions rencontrés.

France Net Infos : Quelle a été la genèse ce de projet ?

Quentin Reynaud : j’étais joueur de tennis plus jeune et j’avais le sentiment que le tennis n’avait jamais été abordé au cinéma comme un sport difficile, tant au niveau de la psychologie que du physique. Mon objectif était de montrer ce que ce c’est que d’être un sportif de haut niveau.

France Net Infos : Le one man show est une expérience très physique. Vous-a-t-elle aidé pour vous entraîner pour ce film ?

Alex Lutz : J’adore faire des spectacles très physiques et puis je fais toujours beaucoup de dates. Il y a effectivement un vrai rapport à l’endurance, à la sportivité, au corps qui s’anime et qui peut se casser. Hormis cela, il y a un rapport à la concentration et à la solitude. J’ai toujours avec moi une troupe de fidèles mais lorsque je crée un spectacle, il y a un combat personnel, très intérieur, proche de celui du sportif de haut niveau.

France Net Infos : Quel type de préparation physique avez-vous eue pour ce rôle ?

Alex Lutz : Je faisais quatre ou cinq heures de sport par jour pendant quelques mois, avec du tennis bien sûr mais aussi du renforcement musculaire. Ce protocole m’a aidé à me mettre dans la peau du personnage. Je suis passé par différents sentiments : l’envie, la rage, la démotivation. Le but du jeu était d’être un tennisman et d’être dans la véracité des gestes. On a beaucoup travaillé sur le positionnement du corps.

France Net Infos : Au-delà du tennis, le film parle du dépassement de soi ?

Quentin Reynaud : le sport, c’est l’école de la vie et de l’échec. Il nous apprend à perdre et à devenir plus forts. Ce que j’ai voulu montrer avec Thomas Edison, c’est qu’il est à la bordure de l’aveuglement. Il est dans une zone entre-deux à la fin d’une carrière, qui est très difficile à gérer chez les sportifs. Où est la limite de la fin, du moment où il faut s’arrêter ? Thomas cherche quelque chose qui n’existe sans doute pas, une sorte d’absolu. Comme les résultats ne sont pas là, cela fait vaciller l’édifice familial. C’est ce qui m’intéressait.

France Net Infos : Y-a-t-il eu des scènes plus compliquées que d’autres à jouer ?

Alex Lutz : Pas forcément les scènes de tennis. Il y a la scène où Thomas se blesse au genou, parce que je l’ai déjà vécu. Celles de couple étaient difficiles, notamment la scène de dispute avec Ana Girardot. Un chemin de couple avec ce combat sportif derrière, c’est très difficile.

Cinquième Set de Quentin Reynaud avec Alex Lutz, Kristin Scott Thomas, Ana Girardot au cinéma le 12 juin.