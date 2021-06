Mystères sur les rails – Le vol du Highland Falcon

Le vol du Highland Falcon est le premier titre d’une nouvelle série, Mystères sur les rails, des éditions Nathan. Un roman, pour les jeunes lecteurs dès 9 ans, paru en mai 2021, qui présente un nouveau et jeune héros, pour une première enquête captivante.

Harrison Beck sort un stylo bille, de son anorak jaune, avant de le faire tourner autour de son index habilement, pour le basculer la pointe ne bas, afin de gribouiller dans la marge du journal. Le jeune garçon jette un œil à son père qui a l’air soucieux. Cela rend nerveux Harrison. Le père explique, en regardant la montre de la gare, que le frère d’Harrison est en retard. Il observe un flot de personnes dans le hall, avant de se tourner vers sa femme et de lui demander où est leur fils. Beverly pose une main sur le bras de son mari et le gronde gentiment, affirmant qu’il ne faut pas s’inquiéter…

Le roman invite les jeunes lecteurs à découvrir un nouveau détective, un petit héros attachant, qui a son caractère. Harrison, 11 ans, va devoir élucider le vol d’un diamant, qui a eu lieu à bord du Highland Falcon, avant que celui-ci n’arrive à destination. Une enquête haletante, avec ce héros curieux, courageux et persévérant, qui va aussi découvrir une passagère clandestine et de riches invités qui ont tous leurs petits et gros secrets… La lecture est plaisante, avec des chapitres assez courts, une intrigue prenante, des dialogues et de la narration, qui sont bien équilibrés. Il y a des rebondissements, de l’action, des mystères, un long voyage, des indices à mettre de côté, de l’observation, de la logique, de l’audace…

Le vol du Highland Falcon est le premier tome de la série Mystères sur les rails, des éditions Nathan, une série prometteuse, qui débute avec cette première enquête pour Harrison, 11 ans, qui doit découvrir, avant le terminus, qui a dérobé le diamant le plus précieux d’Angleterre !