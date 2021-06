Pulp – Le comics d’Ed Brubaker et Sean Phillips

Pulp est le nouveau comics d’Ed Brubaker et Sean Phillips, paru aux éditions Delcourt, en mai 2021. Un nouvel album qui présente un thriller plein de sang et de fureur, dans le New York des années 1930, gangréné par les guerres de gangs et la présence rampante des nazis.

Un vieil homme a le visage ensanglanté. Il est sur le point d’expliquer quand tout cela a commencé. Le jour où il a failli mourir pour la troisième fois ! A vrai dire, il s’agit d’une histoire compliquée, où il y a plus qu’un début. Mais la vie est pleine de plein de débuts, un tas de débuts empilés les uns sur les autres. Il y a Red, qui se tenait au bout de la rue, attendant qu’Ace McCoy se lance. Ace était rapide, c’était un tireur hors pair. Cependant, depuis longtemps Red River Kid n’avait plus peur d’affronter les autres pistoleros. Aussi, il gardait ses yeux rivés sur la main droite de son adversaire et, au moment où ses doigts frémirent, Red dégaina et tira. Au front d’Ace McCoy apparut un trou. L’homme resta figé quelques instants, puis s’écroula dans la poussière. Alors qu’il rengainait, Red entendit le train de midi approcher. Il savait qu’à bord, il y avait les gars de Pinkerton. Il devait partir…

C’est le nouveau texte que Max remet entre les mains de son éditeur. Le vieil homme ne gagnait pas beaucoup et maintenant encore moins, car les ventes ont baissé. Ainsi l’on découvre Max, un vieil homme attachant, qui tente de vivre tant bien que mal, de faire vivre la femme avec qui il vit. Mais rien ne semble facile, surtout lorsque son cœur, commence à le lâcher… La bande dessinée présente donc Max, ancien hors-la-loi, qui présente son histoire, mais aussi l’histoire de la fin de sa vie. En effet, alors qu’il sent qu’il va bientôt calancher, il cherche à se faire, de nouveau, de l’argent facile, quitte à se mettre en danger. C’est alors qu’une opportunité se présente à lui… Une rencontre improbable et un nouveau casse, Max s’engage de nouveau sur cette voie, où il sait qu’il ne reviendra peut-être pas. Le texte est brillant, oscille entre présente et passé, présentant ainsi un hors-la-loi assez attachant, à la vie troublée, mais au fond bienveillant. Le dessin est plaisant, jouant avec les ombres, avec un trait un peu appuyé, et un cadrage efficace.

Pulp est le nouvel album d’Ed Brubaker et Sean Phillips, paru aux éditions Delcourt, qui présente une histoire assez captivante, très bien menée, présentant un vieil homme, ancien hors-la-loi, qui va remettre ça, dans un New York des années 1930.