Confinement : Pourquoi Internet est-il plus lent que d’habitude ?

Vous avez peut-être remarqué récemment des perturbations ou des ralentissements sur votre navigateur, particulièrement lors de téléchargements de fichiers volumineux, d’utilisation de services de streaming ou encore de visioconférences. Vous vous demandez peut-être si votre installation en est à l’origine ou bien si le problème se trouve ailleurs ?

Vous n’êtes malheureusement pas sans savoir qu’actuellement, notre pays, comme la quasi-totalité du globe, est victime de la pandémie du coronavirus et que sa population applique depuis quelques jours le confinement.

Outre les inconvénients évidents d’une telle mesure, il en résulte aussi une hausse de l’utilisation du réseau internet. En effet, le grand nombre de personnes se connectant pour naviguer sur le web, pour y travailler, jouer en ligne ou tout simplement regarder des séries; à pour conséquence de saturer quelque peu le réseau, et ce malgré les efforts des opérateurs. Ces pics de sollicitations sont relativement bien gérés, et, si nous n’avons pas encore eu de véritables incidents notoires, ceux-ci se manifestent par des réponses de votre équipement plus lentes, voire des coupures intempestives ou des bugs inhabituels sur nos ordinateurs.

Tester son débit de connexion internet

Afin de vérifier si ces désagréments sont bel et bien dû au confinement, et avant d’appeler le service technique de son fournisseur d’accès internet, chacun peut d’abord rapidement et facilement tester sa vitesse de connexion grâce à un outil en ligne, le speedtest.

D’utilisation très simple et totalement gratuite, ne nécessitant aucune installation de logiciel, celui-ci vous permettra en quelques secondes de déterminer précisément les débits ascendants (upload) et descendants (download) de votre ligne. Ces chiffres sont de précieux indicateurs de la santé de votre connexion, et vous permettent de savoir si les soucis que vous rencontrez lors de votre utilisation d’internet sont de votre fait ou de celui de votre fournisseur. Effectivement, le speedtest vous fournit également les valeurs normales selon votre abonnement, vous permettant ainsi de les comparer à celles relevées.

Une fois cet outil utilisé, il est bien entendu possible de l’ajouter à la barre de favoris de votre navigateur, afin de l’avoir toujours à portée de main, et donc de pouvoir de temps à autre effectuer un petit contrôle rapide de votre vitesse de connexion. Ce simple test en ligne vous permettra, en cas de doute, de contrôler vous-même votre connexion si vous rencontrez des soucis de lenteur dans le futur. Il est également confortable de noter que nombreux des sites proposant ce précieux outil offrent un historique de vos précédents tests de débit, permettant de vérifier la bonne santé de ce dernier.

Pour finir, il faut quand même se rassurer car de la bouche des personnes compétentes, et selon toute logique, si le réseau est parvenu à tenir au cours de cette première semaine, il semble en bonne voie de tenir le cap jusqu’à la fin de ce confinement. Pour faire face à cette situation inédite, plusieurs grands acteurs d’internet comme Netflix par exemple ont spontanément décidé d’une baisse de leur qualité de contenu, afin d’anticiper une éventuelle saturation du réseau.